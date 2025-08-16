Paribu ve Chiliz güçlerini birleştiriyor, PRB token rafa kalkıyor

Paribu ve Chiliz ortaklığı
Yapılan açıklamaya göre Paribu Net blok zinciri ile Chiliz Chain blok zinciri entegre ediliyor. Ortaya çıkacak daha güçlü ve entegre blok zinciri ile Türkiye’deki fan token ve SportFi projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu ortaklık sayesinde, Türkiye’de spor kulüpleri, eğlence markaları ve diğer paydaşlarla yeni iş birlikleri kurulması bekleniyor.
Ortaklık kapsamında Paribu Net ağında bulunan 250 binden fazla cüzdan yeni entegrasyona taşınacak. Ayrıca Paribu borsasının kripto parası PRB, CHZ tokene dönüştürülecek. Bu haftadan itibaren 1 PRB = 10 CHZ olacak şekilde dönüşüm başladı. PRB/TL çifti ise işlemden kaldırıldı. Bu nedenle CHZ arzında tek sefere mahsus yeni üretim yapılacak ve üçüncü yıldan itibaren başlayacak yakımlarla arz yine eski seviyesine inecek.
böyle hep 50 ile mi gidilecek