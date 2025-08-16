Giriş
    Paribu ve Chiliz güçlerini birleştiriyor, PRB token rafa kalkıyor

    Paribu Net blok zinciri Chiliz Chain ağına entegre oluyor. Ortaklık kapsamında yeni projelere daha güçlü destek sağlanırken PRB token de kullanımdan kaldırılıyor. 

    Paribu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen kripto para borsası Paribu ile spor ve eğlence odaklı blok zinciri teknolojilerinin lideri Chiliz güçlerini birleştiriyor. Dev ortaklıktan Türk kripto para yatırımcıları fayda sağlayacak. 

    Paribu ve Chiliz ortaklığı

    Yapılan açıklamaya göre Paribu Net blok zinciri ile Chiliz Chain blok zinciri entegre ediliyor. Ortaya çıkacak daha güçlü ve entegre blok zinciri ile Türkiye’deki fan token ve SportFi projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu ortaklık sayesinde, Türkiye’de spor kulüpleri, eğlence markaları ve diğer paydaşlarla yeni iş birlikleri kurulması bekleniyor.

    Ortaklık kapsamında Paribu Net ağında bulunan 250 binden fazla cüzdan yeni entegrasyona taşınacak. Ayrıca Paribu borsasının kripto parası PRB, CHZ tokene dönüştürülecek. Bu haftadan itibaren 1 PRB = 10 CHZ olacak şekilde dönüşüm başladı. PRB/TL çifti ise işlemden kaldırıldı. Bu nedenle CHZ arzında tek sefere mahsus yeni üretim yapılacak ve üçüncü yıldan itibaren başlayacak yakımlarla arz yine eski seviyesine inecek. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

