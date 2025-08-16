Paribu ve Chiliz güçlerini birleştiriyor, PRB token rafa kalkıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen kripto para borsası Paribu ile spor ve eğlence odaklı blok zinciri teknolojilerinin lideri Chiliz güçlerini birleştiriyor. Dev ortaklıktan Türk kripto para yatırımcıları fayda sağlayacak.

Paribu ve Chiliz ortaklığı

Yapılan açıklamaya göre Paribu Net blok zinciri ile Chiliz Chain blok zinciri entegre ediliyor. Ortaya çıkacak daha güçlü ve entegre blok zinciri ile Türkiye’deki fan token ve SportFi projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu ortaklık sayesinde, Türkiye’de spor kulüpleri, eğlence markaları ve diğer paydaşlarla yeni iş birlikleri kurulması bekleniyor.

BTCTürk kullanıcılarına uyarı yapıldı 1 gün önce eklendi

Ortaklık kapsamında Paribu Net ağında bulunan 250 binden fazla cüzdan yeni entegrasyona taşınacak. Ayrıca Paribu borsasının kripto parası PRB, CHZ tokene dönüştürülecek. Bu haftadan itibaren 1 PRB = 10 CHZ olacak şekilde dönüşüm başladı. PRB/TL çifti ise işlemden kaldırıldı. Bu nedenle CHZ arzında tek sefere mahsus yeni üretim yapılacak ve üçüncü yıldan itibaren başlayacak yakımlarla arz yine eski seviyesine inecek.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Paribu ve Chiliz arasında dev entegrasyon

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: