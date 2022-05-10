Bitcoin 30 bin doların da altına indi, UST stabil para birimi çakıldı

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Kripto para piyasası açısından 9 Mayıs günü tarihe geçti ve adeta kâbusa döndü. Uzun bir aradan sonra Bitcoin fiyatı 30 bin dolar altına düşerken iddialı kripto para Luna tam 5 kat değer kaybetti. Bu da yetmezmiş gibi UST stabil para birimi de yarıya düştü.

Bitcoin fiyatında kara gece

31 bin doların da altına inen Bitcoin fiyatının kısmen de olsa toparlanması bekleniyordu ancak bu kez Luna vakfının sorumsuz olarak nitelendirilen satışları geldi. Stabil olduğu iddia edilen UST para biriminin düşüşü işin tuzu biberi oldu.

Bitcoin düşüşü psikolojileri bozdu 12 sa. önce eklendi

Normalde Luna vakfının UST kripto parasını sabit tutmak için 1.5 milyar dolar civarında BTC ve UST ödünç vereceği biliniyordu. Ne var ki dün Luna cüzdanlarındaki 80 bin adet Bitcoin’in sıfırlandığı görüldü. Bu da 2.4 milyar dolarlık bir çıkış anlamına geliyor. Luna yöneticileri bu rakamın Kraken borsasına borç verildiğini belirtse de yatırımcının güveni kayboldu.

Bu sıkıntı Bitcoin fiyatını 30 bin dolar altına çekerken Luna da 100 doları geçtiği noktadan sadece 6 günde 23$ seviyelerine indi. UST ise 60 cent oldu. UST parasına bir süre hiç bir alım emri girilmemesi korkuyu tetikledi.

Piyasanın nasıl toparlanacağı merak ediliyor ancak Luna vakfının büyük tepki çektiği muhakkak. Bir iki gündür böyle bir sorumsuzluğun işaretlerini gördüğünü belirtenler de var. Denetim mekanizmalarının pek işe yaramadığı aslında bu olaylarla daha net bir şekilde anlaşılabiliyor.



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LUNA ve UST kripto paralarında kâbus