Bitcoin fiyatında sert düşüş, Neymar servet kaybetti

Tam Boyutta Gör Yeni yıla inişli çıkışlı bir grafik ile başlayan kripto para dünyası, bütün umutlarını bağladığı FED faiz indiriminin ardından parasal genişleme ümidiyle yılın son aylarına odaklanmıştı. Ne var ki piyasa yapıcılar bu umutları kendi kasası lehine harcamaya devam ediyor.

Bitcoin fiyatı çakıldı, Neymar battı

FED faiz indirimi beklentisiyle 124 bin dolar üzerine çıkarak rekor tazeleyen Bitcoin, o günden itibaren bir düşüş trendine girdi. Kurumsal ETF varlıklarına rekor miktarda giriş olmasına rağmen sadece FED haftasında geçici bir yükseliş gerçekleştirdi. Faiz kararının ardından ise trende geri döndü.

Bu hafta başından itibaren ise önemli düşüşler yaşandı. Bir tarafta NATO-Rusya gerilimi, diğer tarafta özellikle Binance eski kurucusu CZ’nin belirgin bir şekilde merkeziyetsiz kaldıraç pastasını gözüne kestirmesi ve Aster platformunu öne çıkarması, devasa bir likiditenin buraya akmasına sebep oldu. Bu da düşüşü derinleştirdi.

Tepe noktasından yüzde 15 civarında bir düşüş yaşayan Bitcoin 109 bin dolar altını test etti. Ethereum ise 3900$ altına geriledi. 24 saatte vadeli pozlardan 1 milyar dolar tasfiye edildi. Günün en ilginç haberi ise trader olması ile bilinen ünlü futbolcu Neymar’ın Ethereum düşüşünde 36 milyon dolarının kaldıraç borsasında buharlaşması oldu. Neymar’ın düşüş trendinde yaklaşık 145 milyon dolarının likidite olduğu belirtiliyor.

