Mac OS X'in PC'lerde çalışmasını sağlayan EFI-X kartının yeni versiyonu geliyor

Tam Boyutta Gör

Apple'ın popüler işletim sistemi Mac OS X'in normal koşullarda Mac harici sistemlerde çalışmadığı biliniyor. Tabii Mac OS X ve uyumlu yazılımlarıyla çalışmak isteyen ancak Mac Pro gibi sistemlerin yüksek maliyetleri nedeniyle sistem güncellemesi yapamayan kullanıcılar için alternatif çözümler de yok değil. İşte bu çözümlerden en popüler ve muhtemelen en başarılısı Art Studio tarafından hazırlanan EFI-X isimli özel kart.

Kullanıcılar EFI-X isimli bu kartı, kuracakları yeni bir sistemde kullanarak Mac OS X'i sorun yaratabilecek ciddi herhangi bir uyum problemi olmaksızın sistemlerine kurabiliyor ve kullanabiliyorlar. Art Studio, Computex 2009 fuarında EFI-X kartının USB BPU olarak isimlendirilen yeni versiyonunu da tanıttı. Bu versiyonda ara birim olarak USB 2.0'a geçilerek daha hızlı sistem açılışının hedeflendiği belirtiliyor.

Sistem açılış süresinin yanı sıra genel performans iyileştirmesine de sahip olduğu belirtilen EFI-X USB BPU ile renk değişikliğine gidilerek ilk versiyonda Siyah olan tasarım yeni modelde adeta Apple ile özdeşleşen Beyaz renge bürünmüş. Fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilginin bulunmadığı EFI-X USB BPU'nun yanı sıra Art Studio'nun PCIe ara birimini kullanan ve bootable çalışabilen EFI-X Pro modelini hazırladığı da belirtiliyor.