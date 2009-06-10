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Mac OS X'in PC'lerde çalışmasını sağlayan EFI-X kartının yeni versiyonu geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mac OS X'in PC'lerde çalışmasını sağlayan EFI-X kartının yeni versiyonu geliyor
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Apple'ın popüler işletim sistemi Mac OS X'in normal koşullarda Mac harici sistemlerde çalışmadığı biliniyor. Tabii Mac OS X ve uyumlu yazılımlarıyla çalışmak isteyen ancak Mac Pro gibi sistemlerin yüksek maliyetleri nedeniyle sistem güncellemesi yapamayan kullanıcılar için alternatif çözümler de yok değil. İşte bu çözümlerden en popüler ve muhtemelen en başarılısı Art Studio tarafından hazırlanan EFI-X isimli özel kart.

Kullanıcılar EFI-X isimli bu kartı, kuracakları yeni bir sistemde kullanarak Mac OS X'i sorun yaratabilecek ciddi herhangi bir uyum problemi olmaksızın sistemlerine kurabiliyor ve kullanabiliyorlar. Art Studio, Computex 2009 fuarında EFI-X kartının USB BPU olarak isimlendirilen yeni versiyonunu da tanıttı. Bu versiyonda ara birim olarak USB 2.0'a geçilerek daha hızlı sistem açılışının hedeflendiği belirtiliyor.

Sistem açılış süresinin yanı sıra genel performans iyileştirmesine de sahip olduğu belirtilen EFI-X USB BPU ile renk değişikliğine gidilerek ilk versiyonda Siyah olan tasarım yeni modelde adeta Apple ile özdeşleşen Beyaz renge bürünmüş. Fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilginin bulunmadığı EFI-X USB BPU'nun yanı sıra Art Studio'nun PCIe ara birimini kullanan ve bootable çalışabilen EFI-X Pro modelini hazırladığı da belirtiliyor.


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sonyman 10 yıl
@hobar eyvallah ben sadece intel diyebiliyordum.evet oyun konusunda zayıf mac ama onun dışında herşeyiyle ezer geçer.ayrıca sanal pc uygulamaları ile mac üzerinde de çalıştırabilirsiniz oyunları yada oyun için pc ye dönüp diğer işler için mac e devam :D
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Hobar 10 yıl
@sonyman illa intel işlemciye gerek yok. çoğu donanım için driver sıkıntısı da yok. pc ye mac kurma işi oldukça ilerledi. şu an son derece düzgün çalışan sitemler kurulabiliyor. imzamda olduğu gibi...
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iscanthere 10 yıl
denemek isterdim ama macde adam gibi oyun oynanmıyor ne yazıkki.
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sonyman 10 yıl
bu kart olmadanda uyumlu donanım ve intel işlemci ile mac osx çalışıyor arkadaşar hemde sorunsuz.
seffa arkadaşım çalışmamasının en baş sebebi mimari önceden ppc mimarisi idi şimdi intel oldu daha kolay artık.ayrıca driver olmadığı için sistemi tanıyamıyor işletim sistemi.daha bilmediğim başka sebepleride vardır elbet.
ama şunu belirteyim mac başka birşey.siz hiç 2 senedir formatlanmamış,içinde birtane virüs olmayan ve hala aynı hızda açılıp kapanan bir pc gördünüz mü ?
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cengizhan72 10 yıl
Bu duruma en çok grafikerler sevinecek.
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seffa 10 yıl
Mac OS X kullanmak isteyenler için güzel bir alet.Benim anlayamadığım nasıl ve neden çalışmıyor.Haber için teşekkürler..
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