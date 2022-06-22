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    2023 BMW M3 Touring tanıtıldı: 503 hp güç, dört tekerlekten çekiş, 280 km/s son hız

    503 beygirlik performanslı motorunu sportif tasarım ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle perçinleyen 2023 BMW M3 Touring, M3 Sedan ile birlikte Münih'teki fabrikada üretilecek.
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    Yeni 2023 BMW M3 Touring tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Alman otomotiv devi BMW, uzun bir bekleyişin ardından yeni M3 Touring'i resmi olarak görücüye çıkardı. Sportif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 2023 BMW M3 Touring, kasım ayında üretim bandına çıkacak. Başlangıç fiyatı ise 97.800 euro olacak.

    Yeni M3 Touring, özellikleriyle neler sunuyor?

    Competition versiyonuyla satışa sunulacak olan yeni BMW M3 Touring, performanslı station wagon tutkunlarına 503 HP güç ve 650 Nm tork üreten 3.0 litre altı silindirli çift turbo motoruyla cevap veriyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve M xDrive sistemiyle gücünü dört tekerleğe aktaran model 0-100 km/s hızlanmasını 3.6, 0-200 km/s hızlanmasını da 12.9 saniyede tamamlıyor. Otomobilin son hızı ise elektronik olarak 280 km/s'te - M sürücü paketi ile - sınırlandırılmış.

    2023 BMW M3 Touring, yüksek performanslı motorunun yanı sıra spor süspansiyon ve Aktif M Diferansiyel gibi standart parçalarla da dikkat çeken modelde 19 ve 20 inçlik (ön-arka) dövme alaşım jantlar, performans lastikleri ve opsiyonel olarak karbon seramik disklerle tercih edilebilen güçlü fren sistemi de görev yapıyor. Yapılan iyileştirmeler sayesinde ağırlık dağılımının 50:50'ye yakın olduğu belirtilen model, 7:35.060'lik Nurburgring süresiyle kendi alanında rekora imza atmıştı.

    Yeni 2023 BMW M3 Touring tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    1510 litreye ulaşabilen bagaj hacmiyle şimdiye kadarki en pratik M3 olarak karşımıza çıkan 2023 BMW M3 Touring, yaşam alanı konusunda standart M3'ü takip ediyor. 12.3 inç dijital gösterge ve 14. inç multimedya ekranlarından oluşan kavisli panel dikkat çekerken spor direksiyon simidi ve Merino deri kaplı spor koltuklar da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

    Sürücünün Road, Sport ve Track modları arasında seçim yapmasına imkan veren performanslı station wagon ile drift atmak da mümkün olacak. Sadece performanslıyla değil güvenlik teknolojileriyle de dikkat çeken M3 Touring'de ön çarpışma uyarısı, sollama yapılmaz göstergesi ile hız limit bilgisi, şeritten ayrılma uyarısı ve park mesafe kontrolü standart olarak geliyor. Otoyollarda yarı otonom sürüşe imkan veren özellikler ise opsiyon olarak sunuluyor.

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