Mac Pro'nun 5.599 TL'lik tekerleklerini kaykaya taktılar

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Apple Mac Pro şüphesiz ki piyasadaki en pahalı ve en güçlü kişisel bilgisayarlardan biri. Buna paralel olarak profesyoneller için tasarlanan cihazın aksesuarları da son derece uçuk fiyatlara satılıyor.

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Apple kısa süre önce 700 dolar karşılığında Mac Pro Tekerlek Kiti satmaya başladı. Apple Türkiye fiyatı 5.599 TL olan bu tekerlekler Braille Skateboarding isimli YouTube kanalı tarafından satın alınarak bir kaykaya takıldı.

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Efektif değil ancak son derece şık

Amaç, cep yakan bu tekerleklerin kaykay üzerinde nasıl bir iş çıkaracağını görmekti. Tabii biraz da ilgi çekmek. Yapılan denemeler, Mac Pro tekerleklerinin pek de efektif bir sürüş deneyimi sağlamadığını ortaya koydu.

Buna rağmen şimdiye kadar gördüğümüz en şık kaykay tekerleklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kaykay inceleme videolarıyla tanınan Braille Skateboarding isimli YouTube kanalının hazırladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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