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    Mac Pro'nun 5.599 TL'lik tekerleklerini kaykaya taktılar

    Braille Skateboarding isimli YouTube kanalı Mac Pro'nun küçük bir servet değerindeki tekerlek kitini bir kaykaya takarak nasıl bir performans gösterdiğini test etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mac Pro'nun 5.599 TL'lik tekerleklerini kaykaya taktılar
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    Apple Mac Pro şüphesiz ki piyasadaki en pahalı ve en güçlü kişisel bilgisayarlardan biri. Buna paralel olarak profesyoneller için tasarlanan cihazın aksesuarları da son derece uçuk fiyatlara satılıyor.

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    Apple kısa süre önce 700 dolar karşılığında Mac Pro Tekerlek Kiti satmaya başladı. Apple Türkiye fiyatı 5.599 TL olan bu tekerlekler Braille Skateboarding isimli YouTube kanalı tarafından satın alınarak bir kaykaya takıldı.

    Mac Pro'nun 5.599 TL'lik tekerleklerini kaykaya taktılar
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    Efektif değil ancak son derece şık

    Amaç, cep yakan bu tekerleklerin kaykay üzerinde nasıl bir iş çıkaracağını görmekti. Tabii biraz da ilgi çekmek. Yapılan denemeler, Mac Pro tekerleklerinin pek de efektif bir sürüş deneyimi sağlamadığını ortaya koydu.

    Buna rağmen şimdiye kadar gördüğümüz en şık kaykay tekerleklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kaykay inceleme videolarıyla tanınan Braille Skateboarding isimli YouTube kanalının hazırladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 2 gün en beğenilen RaptorFX
    Doların da bir değeri var. O paraya ryzen 3950x alıyorsun, iş yapmak isteyen böyle saçmalıklarla uğraşmaz.
    Yanıtla +16
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    Rachsuchtig 2 gün RaptorFX
    Hiçbir ülkede 700 birim azımsanacak bir para değil
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    matador_mirkhan 2 gün Rachsuchtig
    AYnen öyle hocam. Bırak 700$’ı tl ye çevirmeyi, 700₺ bile verilmez.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün
    Apple'da keriz silkelemek farz olmuş tabi :D
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    197140emir (Dr Sherlock ) 2 gün
    Ah şu fakirliğin gözü kör olsun
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 gün
    zenginin malı, züğürdün çenesi
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    Artizt (Mert ) 2 gün
    Bu ürün bu fiyata satiliyorsa alicisi vardir, serbest piyasa isteyenler alsin buradan buyursun.
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    dugers (syt dgr) 2 gün
    700 dolara sıfır bbs jant lastik takım alırsın.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün
    Apple'da keriz silkelemek farz olmuş tabi :D
    Yanıtla +9
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün
    Bu tekerleklerin taşıdığı ürünün bir pahası var.
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    RaptorFX 2 gün
    700 birim olarak düşünmeli, her ülke bizim gibi mi
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    .V. 2 gün RaptorFX
    Doların da bir değeri var. O paraya ryzen 3950x alıyorsun, iş yapmak isteyen böyle saçmalıklarla uğraşmaz.
    Yanıtla +16
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    Rachsuchtig 2 gün RaptorFX
    Hiçbir ülkede 700 birim azımsanacak bir para değil
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    medverdev (mehmet medverdev) 1 gün RaptorFX
    yani hocam 700 birim gibi düşünsem de aptal tekerleğe bu kadar para vermezdim
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    brawod (Hakan Öztürk) 2 gün
    Carlos Lastra gittiğinden beri Braille'in pek tadı kalmadı.
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    deoks 2 gün
    Mantıklı iş. Ne kadar izlenme o kadar para.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3412 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mac pro, Apple ve
    3 etiket daha tekerlek kiti kaykay Bilim ve Teknoloji
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