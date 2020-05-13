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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung ve Hyundai elektrikli otomobil konusunda ortaklık kuruyor

    Samsung ve Hyundai'nin üst düzey yetkilileri, elektrikli otomobiller üzerine potansiyel bir iş birliğini görüşmek için bir araya geldi. İki dev marka pil tedariği
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung ve Hyundai elektrikli otomobil konusunda ortaklık kuruyor
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    Son yıllarda otomobiller giderek daha "akıllı" hale geliyor. Ayrıca sektörde "elektriklenme" de önem kazandı. Hal böyle olunca birçok otomotiv şirketi planlarını hayata geçirebilmek için önde gelen teknoloji şirketleriyle ortaklık kuruyor.

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    Gelen yeni biglilere göre yakın gelecekte benzer bir iş birliğine imza atılabilir. Samsung ve Hyundai elektrikli otomobiller konusunda güçlerini birleştirmek üzere karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor.

    Samsung ve Hyundai elektrikli otomobil konusunda ortaklık kuruyor
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    Samsung, 800 km menzil sağlayan pil geliştirmişti

    Samsung, Hyundai ile ekran veya işlemci tedarikçisi olarak değil pil üreticisi olarak ilgileniyor. İki şirketin üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği toplantı Samsung SDI tesisinin yer aldığı Güney Kore'nin Cheonan şehrinde yapıldı.

    Hyundai şu anda araçlarında kullanmak üzere LG Chem ve SK Innovation şirketlerinden pil tedarik ediyor. Ancak Samsung'un tek şarjla 800 km menzil sağlayabilecek yüksek performanslı bir katı hal pil teknolojisi geliştirdiğini biliyoruz. Muhtemelen Hyundai'yi cezbeden şey de bu.



    https://www.zdnet.com/article/samsung-and-hyundai-leaders-meet-for-collaboration-in-electric-cars Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    İki güzel markanın ortaklığı iyi olur. Samsung-Renault ortaklığıyla Güney Kore'de otomobil üretiyor iyi bir ortaklık olacaktır
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    kalavar (Orkun orkun) 2 gün
    Desene yandık. Samsung s20 hundaı ultra - samsung a71 hundaı- samsung m 21 hundai. Bıde bunların yok s olanı yok ultrası yok m serısı yok a serısı yok note serısı :)
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    kingsix (Murat Arman) 2 gün
    Bizim bir araba yapma olayimiz vardi ne oldu acaba ? Adamlar asmis kendilerini
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    2 güzel şirket birleşecek umarım başarılı olurlar
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    ylodmr (Yılmaz R) 2 gün
    Kapak fotoğrafı güldürdü
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