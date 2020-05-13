Samsung ve Hyundai elektrikli otomobil konusunda ortaklık kuruyor

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Son yıllarda otomobiller giderek daha "akıllı" hale geliyor. Ayrıca sektörde "elektriklenme" de önem kazandı. Hal böyle olunca birçok otomotiv şirketi planlarını hayata geçirebilmek için önde gelen teknoloji şirketleriyle ortaklık kuruyor.

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Gelen yeni biglilere göre yakın gelecekte benzer bir iş birliğine imza atılabilir. Samsung ve Hyundai elektrikli otomobiller konusunda güçlerini birleştirmek üzere karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor.

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Samsung, 800 km menzil sağlayan pil geliştirmişti

Samsung, Hyundai ile ekran veya işlemci tedarikçisi olarak değil pil üreticisi olarak ilgileniyor. İki şirketin üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği toplantı Samsung SDI tesisinin yer aldığı Güney Kore'nin Cheonan şehrinde yapıldı.

Hyundai şu anda araçlarında kullanmak üzere LG Chem ve SK Innovation şirketlerinden pil tedarik ediyor. Ancak Samsung'un tek şarjla 800 km menzil sağlayabilecek yüksek performanslı bir katı hal pil teknolojisi geliştirdiğini biliyoruz. Muhtemelen Hyundai'yi cezbeden şey de bu.

https://www.zdnet.com/article/samsung-and-hyundai-leaders-meet-for-collaboration-in-electric-cars

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