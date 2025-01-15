Apple Hidra yonga seti geliyor. Peki hangi cihazlarda kullanılacak?

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Tam Boyutta Gör Kendi yongalarını geliştirmeye başladıktan sonra mobil dünyada önemli adımlar atan Apple, daha sonra bu başarısını masa üstüne taşımıştı. Bugüne kadar iki farklı yonga ailesi geliştiren Apple üçüncüsüne kapıyı açmak üzere.

Apple Hidra nedir?

Sızan bilgilere göre Apple Hidra adı verilen yeni yonga ailesi Mac Pro 2025 iş istasyonu serisinde kullanılacak ve bu sınıfın farklılaşmasına katkıda bulunacak. Apple sürekli M yongalarına yer vererek kategorilerin birbirine karışmasını istemiyor.

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Örneğin M2 Ultra yongalı Mac Pro ve Mac Studio arasında muazzam bir fiyat farkı olmasına rağmen performans anlamında aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Bu da Mac Pro satışlarına darbe vuruyor ve tüketiciyi uzaklaştırıyor.

Apple Hidra yongasının Apple M4 Ultra yongasından CPU ve GPU anlamında bir tık daha yukarıda olacağı tahmin ediliyor. Apple M4 Ultra sızıntılara göre 32 çekirdeğe kadar işlemci ve 80 çekirdeğe kadar grafiklere sahip olacak. AMD Ryzen 9 9950X işlemcisi ile çoklu çekirdekte başa baş mücadele edecek. Apple Hidra bu anlamda daha da öne geçebilir.

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