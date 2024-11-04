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    Anlık Bildirim

    Mac Pro için saklanan Apple M4 Ultra yongası 80 grafik birimi ile şov yapacak

    Gelecek yıl Apple’ın piyasaya sürmesi beklenen Mac Pro iş istasyonu ve Apple M4 Ultra yongası ile AAA oyunların Apple ekosistemine uyarlanması daha da hızlanacak. 
    Apple M4 Ultra Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni M4 Pro ve M4 Max yongaları, tek çekirdek performansında Intel ile AMD işlemcilerine toz yutturmayı başarmıştı. Mac Pro modelinde kullanılacak Apple M4 Ultra yongası ise piyasayı sallayabilir. 

    Apple M4 Ultra neler sunacak?

    Sızdırılan bilgilere göre Apple M4 Ultra yongasının 32 çekirdeğe ve 80 grafik birimine kadar ölçeklendirileceği belirtiliyor. Apple M4 Ultra hem sektörün en iddialı yongalarından birisi olacak hem de Mac Pro modelini en güçlü sistemlerden birisi haline getirecek. 

    Apple’ın M4 Ultra hamlesini gelecek yıl yapması bekleniyor. Mac Pro da aynı yıl piyasaya çıkacak. Kaynaklar Mac Studio modelinin de güncellenmesini bekliyor. Yaşanan gelişmeler AAA oyunların Apple işlemcilere daha yoğun bir şekilde port edileceğini gösteriyor. Capcom ve Ubisoft’un çalışmalarını yoğunlaştırması bunun işareti. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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