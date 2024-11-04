Mac Pro için saklanan Apple M4 Ultra yongası 80 grafik birimi ile şov yapacak

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni M4 Pro ve M4 Max yongaları, tek çekirdek performansında Intel ile AMD işlemcilerine toz yutturmayı başarmıştı. Mac Pro modelinde kullanılacak Apple M4 Ultra yongası ise piyasayı sallayabilir.

Apple M4 Ultra neler sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre Apple M4 Ultra yongasının 32 çekirdeğe ve 80 grafik birimine kadar ölçeklendirileceği belirtiliyor. Apple M4 Ultra hem sektörün en iddialı yongalarından birisi olacak hem de Mac Pro modelini en güçlü sistemlerden birisi haline getirecek.

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Apple’ın M4 Ultra hamlesini gelecek yıl yapması bekleniyor. Mac Pro da aynı yıl piyasaya çıkacak. Kaynaklar Mac Studio modelinin de güncellenmesini bekliyor. Yaşanan gelişmeler AAA oyunların Apple işlemcilere daha yoğun bir şekilde port edileceğini gösteriyor. Capcom ve Ubisoft’un çalışmalarını yoğunlaştırması bunun işareti.



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