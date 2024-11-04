Mac Pro için saklanan Apple M4 Ultra yongası 80 grafik birimi ile şov yapacak

Apple M4 Ultra neler sunacak?
Sızdırılan bilgilere göre Apple M4 Ultra yongasının 32 çekirdeğe ve 80 grafik birimine kadar ölçeklendirileceği belirtiliyor. Apple M4 Ultra hem sektörün en iddialı yongalarından birisi olacak hem de Mac Pro modelini en güçlü sistemlerden birisi haline getirecek.
Apple’ın M4 Ultra hamlesini gelecek yıl yapması bekleniyor. Mac Pro da aynı yıl piyasaya çıkacak. Kaynaklar Mac Studio modelinin de güncellenmesini bekliyor. Yaşanan gelişmeler AAA oyunların Apple işlemcilere daha yoğun bir şekilde port edileceğini gösteriyor. Capcom ve Ubisoft’un çalışmalarını yoğunlaştırması bunun işareti.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über