Mach Xtreme, MX JET adını verdiği yeni SSD disklerini duyurdu

Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Mach Xtreme, MX JET serisi altında hazırladığı yeni SSD çözümlerini duyurdu. MLC NAND flash bellek yongalarına sahip olan yeni sürücüler, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı model seçeneği ile kullanıma sunuluyorlar. JMicron JMF612 kontrolcülerine de sahip olacan 2.5 inç'lik sürücüler Sata 3.0 Gbps arabirimini destekliyor. Tampon bellek miktarının 128 MB olduğu belirtilen MX JET serisi SSD'lerin 260 MB/s ve 200 MB/s okuma-yazma değerlerine sahip oldukları belirtildi.

Mach Xtreme'in 1.5 milyon saatlik kullanım ömrü vaadettiği yeni SSD serisi MX JET'in fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı