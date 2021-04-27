macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler

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Apple, Kasım ayında çıkış yapan macOS Big Sur işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olan macOS Big Sur 11.3'ü yayınladı. Yeni sürüm, macOS Big Sur 11.2'nin genel kullanıma sunulmasından iki ay sonra geldi.

Ayrıca Bkz. "Zoom, katılımcıları aynı sanal odada birleştiren Immersive View özelliğini başlattı"

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6 GB boyutundaki güncelleme, Sistem Tercihleri'ndeki Yazılım Güncelleme bölümü kullanılarak uyumlu tüm Mac bilgisayarlara indirilebiliyor. İşte macOS Big Sur 11.3 ile birlikte gelen yenilikler:

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M1 işlemcili Mac'ler için optimizasyon

Apple yeni sürümde hataları giderirken aynı zamanda işletim sisteminin performansını artırdı ve birçok yeni özellik ekledi. Şirket M1 işlemcili Mac bilgisayarlarda iOS uygulamalarının kullanılmasına yönelik bazı optimizasyonlara imza attı.

Buna ek olarak işletim sistemi AirTag entegrasyonu kazandı. Ayrıca güncellenmiş Apple Music ve Apple Podcasts uygulamaları ve yeni emojiler de yine macOS Big Sur 11.3'ün bir parçası olarak kullanıcılara sunuluyor.

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PS5 ve Xbox Series X/S oyun kumandası desteği

Güncelleme aynı zamanda Sony PlayStation 5 Dual Sense ve Xbox Series X/S kablosuz oyun kumandaları için destek de getiriyor. Tüm bunların haricinde macOS Big Sur 11.3'ün daha düşük önem arz eden bir dizi yenilikler de içerdiğini hatırlatalım.

https://support.apple.com/en-us/HT211896#macos113

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