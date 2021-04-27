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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler

    Apple, macOS Big Sur işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesini yayınladı. macOS Big Sur 11.3, M1 optimizasyonu, AirTag entegrasyonu ve yeni PS ve Xbox oyun kumandaları için destek içeriyor.
    27 Nisan 2021, 14:30 (8 sa.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler
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    Apple, Kasım ayında çıkış yapan macOS Big Sur işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olan macOS Big Sur 11.3'ü yayınladı. Yeni sürüm, macOS Big Sur 11.2'nin genel kullanıma sunulmasından iki ay sonra geldi.

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    6 GB boyutundaki güncelleme, Sistem Tercihleri'ndeki Yazılım Güncelleme bölümü kullanılarak uyumlu tüm Mac bilgisayarlara indirilebiliyor. İşte macOS Big Sur 11.3 ile birlikte gelen yenilikler:

    macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler
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    M1 işlemcili Mac'ler için optimizasyon

    Apple yeni sürümde hataları giderirken aynı zamanda işletim sisteminin performansını artırdı ve birçok yeni özellik ekledi. Şirket M1 işlemcili Mac bilgisayarlarda iOS uygulamalarının kullanılmasına yönelik bazı optimizasyonlara imza attı.

    Buna ek olarak işletim sistemi AirTag entegrasyonu kazandı. Ayrıca güncellenmiş Apple Music ve Apple Podcasts uygulamaları ve yeni emojiler de yine macOS Big Sur 11.3'ün bir parçası olarak kullanıcılara sunuluyor.

    macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler
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    PS5 ve Xbox Series X/S oyun kumandası desteği

    Güncelleme aynı zamanda Sony PlayStation 5 Dual Sense ve Xbox Series X/S kablosuz oyun kumandaları için destek de getiriyor. Tüm bunların haricinde macOS Big Sur 11.3'ün daha düşük önem arz eden bir dizi yenilikler de içerdiğini hatırlatalım.



    https://support.apple.com/en-us/HT211896#macos113
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fortune 4 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    cöp bir arabirim.. bunu evimden iceri bile sokmam.. bazen php kodu yazmak icin mountain lion kullanıyorum onun da en güzeli window$'da linux'da yazılır bizimkisi nostalji olsun.. fakat bu çöp rm -rf / hakediyor..

    hala komutu vermemis olan varsa konsolu calıstırıp komutu versin sonra da bilgisayarı camdan aşağıya atın adam gibi pc alırsınız..
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    beatlerym (naim muti) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Fortune 4
    Birader sen intel Microsoft çalışanı misin? Her apple başlığının altına oyle kaka böyle kötü yazıyorsun.
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    U ugur.k (uğur kara) 58 dk. ( Mesaj Silindi ) Fortune 4
    Kedi ciğer ilişkisi diyebilirmiyiz?
    Yanıtla +1
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    E Eeltorm 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Meh
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