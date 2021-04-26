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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom, katılımcıları aynı sanal odada birleştiren Immersive View özelliğini başlattı

    Zoom, işletmelerin daha ilgi çekici ve işbirliğine dayalı sanal toplantılar oluşturmasına yardımcı olmak için yeni Immersive View özelliğini resmen başlattı.
    26 Nisan 2021, 22:30 (5 sa.)
    591
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    1
    Windows
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Zoom, katılımcıları aynı sanal odada birleştiren Immersive View özelliğini başlattı
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    Zoom, toplantı sahiplerinin, video katılımcılarını ve web semineri panelistlerini tek bir sanal arka planda düzenlemesine olanak tanıyan yeni Immersive View özelliğini duyurdu.

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    Zoomtopia 2020'de duyurulan  Immersive View, toplantı sahiplerinin, video katılımcılarını tek bir sanal arka planda bir araya getirmesini sağlıyor. Sınıfta, toplantı odasında, konferans oditoryumunda veya arkadaşlarınızla sohbet etmek için en sevdiğiniz yerde olma hissini yaşatmak için, Immersive View, belirli bir ortama 25'e kadar katılımcı yerleştirmeniz olanak tanıyor.

    Zoom, katılımcıları aynı sanal odada birleştiren Immersive View özelliğini başlattı
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    Daha gerçekçi ve eğlenceli toplantı ortamı

    Toplantı ve web semineri sahipleri, Zoom'un Immersive View görünümünü, Hoparlör veya Galeri Görünümünü seçtikleri gibi seçebiliyorlar. Tam Ekran Görünümü etkinleştirilirken, toplantı sahipleri, katılımcıları otomatik veya manuel olarak seçtikleri bir sanal sahneye yerleştirme seçeneğine sahip olacak. Toplantı sahipleri ayrıca katılımcıları o sahne çevresinde kolayca hareket ettirebilecek ve hatta daha doğal bir deneyim için katılımcıların resmini yeniden boyutlandırabilecekler.

    Zoom Immersive View artık Windows ve macOS işletim sistemlerinde, Zoom 5.6.3 veya daha üstünü kullanan tüm Ücretsiz ve Pro hesaplar için kullanılabilir durumda. Diğer tüm hesap türleri için de web portalı aracılığıyla etkinleştirilebilir.



    https://www.engadget.com/zoom-immersive-view-virtual-room-130015550.html
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    ugah6aiw 15 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bence çok kötü, fazla sanallaşıyoruz. Bize de gerek yok, deepface bi uygulama bizi simule edebilir :D
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