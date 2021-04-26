Zoom, katılımcıları aynı sanal odada birleştiren Immersive View özelliğini başlattı

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Zoom, toplantı sahiplerinin, video katılımcılarını ve web semineri panelistlerini tek bir sanal arka planda düzenlemesine olanak tanıyan yeni Immersive View özelliğini duyurdu.

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Zoomtopia 2020'de duyurulan Immersive View, toplantı sahiplerinin, video katılımcılarını tek bir sanal arka planda bir araya getirmesini sağlıyor. Sınıfta, toplantı odasında, konferans oditoryumunda veya arkadaşlarınızla sohbet etmek için en sevdiğiniz yerde olma hissini yaşatmak için, Immersive View, belirli bir ortama 25'e kadar katılımcı yerleştirmeniz olanak tanıyor.

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Daha gerçekçi ve eğlenceli toplantı ortamı

Toplantı ve web semineri sahipleri, Zoom'un Immersive View görünümünü, Hoparlör veya Galeri Görünümünü seçtikleri gibi seçebiliyorlar. Tam Ekran Görünümü etkinleştirilirken, toplantı sahipleri, katılımcıları otomatik veya manuel olarak seçtikleri bir sanal sahneye yerleştirme seçeneğine sahip olacak. Toplantı sahipleri ayrıca katılımcıları o sahne çevresinde kolayca hareket ettirebilecek ve hatta daha doğal bir deneyim için katılımcıların resmini yeniden boyutlandırabilecekler.

Zoom Immersive View artık Windows ve macOS işletim sistemlerinde, Zoom 5.6.3 veya daha üstünü kullanan tüm Ücretsiz ve Pro hesaplar için kullanılabilir durumda. Diğer tüm hesap türleri için de web portalı aracılığıyla etkinleştirilebilir.

https://www.engadget.com/zoom-immersive-view-virtual-room-130015550.html

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