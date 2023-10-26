macOS Sonoma 14.1 yayınlandı: İşte Mac'lere gelen yenilikler

- Sistem ayarlarından Apple garanti sorgulama
- Apple Müzik'e eklemeler
- Konum servisleri ve harici disk hataları giderildi
- macOS 14.1 güncellemesini alan Mac modelleri
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Sistem ayarlarından Apple garanti sorgulama
Apple, macOS 14.1 ile kullanıcıların sistem ayarları üzerinden Mac ve bağlı AirPods, Beats kulaklıkların garanti durumlarını görmelerini sağlayan hızlı bir yol ekledi. Sistem Ayarları - Genel - Garanti Kapsamı menüsü altından Mac bilgisayarla birlikte AirPods Pro, BeatsX gibi bağlı Bluetooth kulaklıkların garanti durumu kontrol edilebiliyor. Destek sayfasına kısayol da sunuluyor.
Apple Müzik'e eklemeler
Apple Müzik uygulamasını kullananlar için de, favoriler şarkı, albüm, çalma listelerini içerecek şekilde genişletildi. Yalnızca favorilere eklenen şarkıları, albümleri veya çalma listelerini görmek için filtreleme de mevcut.
Konum servisleri ve harici disk hataları giderildi
Bunlar dışında Konum Servisleri içindeki Sistem Servisleri ayarlarının sıfırlanmasına neden olan bir sorunla birlikte şifrelenmiş harici sürücülerin bağlanmasını engelleyen bir sorun giderildi.
macOS 14.1 güncellemesini alan Mac modelleri
- iMac 2019 ve daha yeni modeller
- iMac 2017
- MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller
- MacBook Pro 2018 ve daha yeni modeller
- Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller
- Mac Studio 2022 ve daha yeni modeller
- Mac mini 2018 ve daha yeni modeller
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.