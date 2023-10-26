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    Anlık Bildirim

    macOS Sonoma 14.1 yayınlandı: İşte Mac'lere gelen yenilikler

    Apple iOS 17.1, watchOS 10.1 ile birlikte uyumlu Mac'ler için macOS Sonoma 14.1 güncellemesini yayınladı. Peki, yeni macOS 14 sürümü neler getiriyor?            
    apple macos sonoma 14.1 çıktı indir Tam Boyutta Gör
    Mac kullanıcılarının beklediği macOS Sonoma 14.1 güncellemesi yayınlandı. macOS 14.1, sistem ayarlarından Mac ve kulaklıkların garanti bilgisini görüntüleme, Apple Müzik uygulamasında şarkı, albüm ve çalma listelerini favorilere ekleme seçeneği, Konum Servisleri ve şifrelenmiş harici disklerle ilgili hataların düzeltilmesi gibi yenilik ve düzeltmeler içeriyor.

    Sistem ayarlarından Apple garanti sorgulama

    Apple, macOS 14.1 ile kullanıcıların sistem ayarları üzerinden Mac ve bağlı AirPods, Beats kulaklıkların garanti durumlarını görmelerini sağlayan hızlı bir yol ekledi. Sistem Ayarları - Genel - Garanti Kapsamı menüsü altından Mac bilgisayarla birlikte AirPods Pro, BeatsX gibi bağlı Bluetooth kulaklıkların garanti durumu kontrol edilebiliyor. Destek sayfasına kısayol da sunuluyor.

    Apple Müzik'e eklemeler

    Apple Müzik uygulamasını kullananlar için de, favoriler şarkı, albüm, çalma listelerini içerecek şekilde genişletildi. Yalnızca favorilere eklenen şarkıları, albümleri veya çalma listelerini görmek için filtreleme de mevcut.

    Konum servisleri ve harici disk hataları giderildi

    Bunlar dışında Konum Servisleri içindeki Sistem Servisleri ayarlarının sıfırlanmasına neden olan bir sorunla birlikte şifrelenmiş harici sürücülerin bağlanmasını engelleyen bir sorun giderildi.

    macOS 14.1 güncellemesini alan Mac modelleri

    • iMac 2019 ve daha yeni modeller
    • iMac 2017
    • MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller
    • MacBook Pro 2018 ve daha yeni modeller
    • Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller
    • Mac Studio 2022 ve daha yeni modeller
    • Mac mini 2018 ve daha yeni modeller
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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