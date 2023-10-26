Tam Boyutta Gör Mac kullanıcılarının beklediği macOS Sonoma 14.1 güncellemesi yayınlandı. macOS 14.1, sistem ayarlarından Mac ve kulaklıkların garanti bilgisini görüntüleme, Apple Müzik uygulamasında şarkı, albüm ve çalma listelerini favorilere ekleme seçeneği, Konum Servisleri ve şifrelenmiş harici disklerle ilgili hataların düzeltilmesi gibi yenilik ve düzeltmeler içeriyor.

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Sistem ayarlarından Apple garanti sorgulama

Apple, macOS 14.1 ile kullanıcıların sistem ayarları üzerinden Mac ve bağlı AirPods, Beats kulaklıkların garanti durumlarını görmelerini sağlayan hızlı bir yol ekledi. Sistem Ayarları - Genel - Garanti Kapsamı menüsü altından Mac bilgisayarla birlikte AirPods Pro, BeatsX gibi bağlı Bluetooth kulaklıkların garanti durumu kontrol edilebiliyor. Destek sayfasına kısayol da sunuluyor.

Apple Müzik'e eklemeler

Apple Müzik uygulamasını kullananlar için de, favoriler şarkı, albüm, çalma listelerini içerecek şekilde genişletildi. Yalnızca favorilere eklenen şarkıları, albümleri veya çalma listelerini görmek için filtreleme de mevcut.

Konum servisleri ve harici disk hataları giderildi

Bunlar dışında Konum Servisleri içindeki Sistem Servisleri ayarlarının sıfırlanmasına neden olan bir sorunla birlikte şifrelenmiş harici sürücülerin bağlanmasını engelleyen bir sorun giderildi.

macOS 14.1 güncellemesini alan Mac modelleri

iMac 2019 ve daha yeni modeller

iMac 2017

MacBook Air 2018 ve daha yeni modeller

MacBook Pro 2018 ve daha yeni modeller

Mac Pro 2019 ve daha yeni modeller

Mac Studio 2022 ve daha yeni modeller

Mac mini 2018 ve daha yeni modeller

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macOS Sonoma 14.1 yayınlandı: İşte Mac'lere gelen yenilikler