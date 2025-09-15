Mac'ler için macOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte macOS Tahoe yenilikleri

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26, iPadOS ve watchOS 26 ile birlikte macOS Tahoe güncellemesini yayınladı. macOS 26 Tahoe, yepyeni yarı saydam Liquid Glass tasarımı, yeni Telefon uygulaması, Canlı Etkinlikler aracılığıyla iPhone ile daha derin entegrasyon, tamamen yenilenmiş Spotlight araması ve yeni Apple Intelligence özellikleri getiriyor.

iOS 26 çıktı: Nasıl yüklenir, hangi telefonlar destekliyor? 3 sa. önce eklendi

macOS 26 yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör

Yeni Liquid Glass tasarımı

Klasör görünümlerini özelleştirme

Denetim Merkezi için daha fazla özelleştirme

Mesajlar, FaceTime ve Telefon araması için canlı çeviri

Apple Intelligence destekli Kestirmeler

Genmoji için yeni seçenekler

Doğrudan Spotlight’ta işlem yapma, panoya kolay erişim

Yeni Apple Games uygulaması

macOS Tahoe, yeni yarı saydam cam tasarımı “Liquid Glass” Mac’lere getiriyor. Apple, şeffaf menü çubuğunun ekranı daha büyük hissettirdiğini söylüyor. Liquid Glass kenar çubukları ve araç çubuklarına sahip uygulamalar, görüntülenen içeriği yansıtıp kırarak kullanıcının içeriğe daha fazla odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca, simgeleri ve araç takımlarına açık, koyu, renkli veya yeni, şeffaf görünüm verilebiliyor.

macOS 26, kullanıcıların klasörleri ayırt etmelerini kolaylaştıracak yeni bir görünüm sunuyor. Artık klasörler için renk seçimi yapılabiliyor, emoji veya sembol eklenebiliyor.

Yeni macOS güncellemesi, Denetim Merkezi'nde hangi denetimlerin görüneceğini ve nasıl düzenleneceğini özelleştirmenin daha fazla yolunu sunuyor. Üçüncü parti uygulamalar dahil olmak üzere Mac ve hatta iPhone uygulamalarından denetimler eklenebiliyor, düzenlenebiliyor ve hatta denetim sayfaları oluşturulabiliyor. Daha kolay erişim için denetimler doğrudan menü çubuğuna da yerleştirilebiliyor.

Apple Intelligence destekli Canlı Çeviri özelliği, kullanıcıların Mesajlar'daki metinleri otomatik olarak çevirmelerini, FaceTime görüşmelerinde alt yazılı olarak canlı çevirileri görmelerini, Telefon uygulamasındaki aramalarda sesli çeviriden yararlanmalarını sağlıyor. Apple, çevirinin tamamen cihaz içinde yapıldığını, kişisel görüşmelerin gizli kaldığını söylüyor.

macOS 26 ile Kestirmeler uygulaması Apple Intelligence destekli yeni özellikler içeriyor. Yapay zeka destekli eylemler metinleri özetleyebiliyor, görüntü oluşturabiliyor veya doğrudan Apple Intelligence modellerine erişebiliyor. Mac’teki otomasyonlarla, kestirmelerin günün belirli saati, dosya veya klasör güncellemeleri gibi koşullara göre otomatik olarak çalışması sağlanabiliyor.

Mac için yeni Telefon uygulaması, kullanıcıların yakındaki iPhone’dan hücresel aramaları aktarmalarına olanak tanıyor. Arama Filtreleme, rahatsız etmeden kimin neden aradığını bularak istenmeyen aramaları yönetmeye yardımcı oluyor. Son Aramalar, Kişiler ve Sesli Mesajlar gibi tanıdık özelliklerin yanı sıra Tutma Yardımı ve Canlı Çeviri gibi yeni özellikler mevcut. Yeni filtreleme araçları, bilinmeyen numaraların bilinen olarak işaretlenene kadar görüşme listesinden filtreliyor ve cihaz içi spam algılama özelliği, spam'leri filtrelemeye yardımcı oluyor.

Spotlight, kullanıcıların tüm uygulamaları görmelerini, son kullanılan veya önerilen dosyaları bulmalarını ve pano geçmişini görüntülemelerini kolaylaştırıyor. Menü çubuğundan Spotlight başlatıldığında artık arama alanının yanında Uygulamalar, Dosyalar, Eylemler veya Pano düğmeleri çıkıyor. Mesaj gönderme, etkinlik oluşturma ve kestirme çalıştırma gibi sistem ve uygulama işlemi doğrudan Spotlight’tan gerçekleştirilebiliyor. Spotlight, gerçekleştirilen işlemlere otomatik olarak hızlı tuş atıyor; böylece işlemler daha hızlı yapılabiliyor.

macOS 26 Tahoe alacak Mac modelleri

Apple çipli MacBook Air (2020 ve daha yeni modeller)

Apple çipli MacBook Pro (2020 ve daha yeni modeller)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2020, dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

iMac (2020 ve daha yeni modeller)

Mac mini (2020 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (2022 ve daha yeni modeller)

Mac Pro (2019 ve daha yeni modeller)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

macOS Tahoe 26 çıktı: Hangi cihazlarda kullanılıyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: