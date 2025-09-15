Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mac'ler için macOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte macOS Tahoe yenilikleri

    Apple, Mac bilgisayar kullanıcıları için macOS 26 güncellemesini yayınladı. macOS Tahoe, tasarım, işlevsellik ve performansı geliştirmeyi amaçlayan bir dizi güncelleme sunuyor.

    macos 26 güncelleme indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26, iPadOS ve watchOS 26 ile birlikte macOS Tahoe güncellemesini yayınladı. macOS 26 Tahoe, yepyeni yarı saydam Liquid Glass tasarımı, yeni Telefon uygulaması, Canlı Etkinlikler aracılığıyla iPhone ile daha derin entegrasyon, tamamen yenilenmiş Spotlight araması ve yeni Apple Intelligence özellikleri getiriyor.

    macOS 26 yenilikler neler?

    macOS Tahoe yeni özellikler Tam Boyutta Gör

    • Yeni Liquid Glass tasarımı
    • Klasör görünümlerini özelleştirme
    • Denetim Merkezi için daha fazla özelleştirme
    • Mesajlar, FaceTime ve Telefon araması için canlı çeviri
    • Apple Intelligence destekli Kestirmeler
    • Genmoji için yeni seçenekler
    • Doğrudan Spotlight’ta işlem yapma, panoya kolay erişim
    • Yeni Apple Games uygulaması

    macOS Tahoe, yeni yarı saydam cam tasarımı “Liquid Glass” Mac’lere getiriyor. Apple, şeffaf menü çubuğunun ekranı daha büyük hissettirdiğini söylüyor. Liquid Glass kenar çubukları ve araç çubuklarına sahip uygulamalar, görüntülenen içeriği yansıtıp kırarak kullanıcının içeriğe daha fazla odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca, simgeleri ve araç takımlarına açık, koyu, renkli veya yeni, şeffaf görünüm verilebiliyor.

    macOS 26, kullanıcıların klasörleri ayırt etmelerini kolaylaştıracak yeni bir görünüm sunuyor. Artık klasörler için renk seçimi yapılabiliyor, emoji veya sembol eklenebiliyor.

    Yeni macOS güncellemesi, Denetim Merkezi'nde hangi denetimlerin görüneceğini ve nasıl düzenleneceğini özelleştirmenin daha fazla yolunu sunuyor. Üçüncü parti uygulamalar dahil olmak üzere Mac ve hatta iPhone uygulamalarından denetimler eklenebiliyor, düzenlenebiliyor ve hatta denetim sayfaları oluşturulabiliyor. Daha kolay erişim için denetimler doğrudan menü çubuğuna da yerleştirilebiliyor.

    Apple Intelligence destekli Canlı Çeviri özelliği, kullanıcıların Mesajlar'daki metinleri otomatik olarak çevirmelerini, FaceTime görüşmelerinde alt yazılı olarak canlı çevirileri görmelerini, Telefon uygulamasındaki aramalarda sesli çeviriden yararlanmalarını sağlıyor. Apple, çevirinin tamamen cihaz içinde yapıldığını, kişisel görüşmelerin gizli kaldığını söylüyor.

    macOS 26 ile Kestirmeler uygulaması Apple Intelligence destekli yeni özellikler içeriyor. Yapay zeka destekli eylemler metinleri özetleyebiliyor, görüntü oluşturabiliyor veya doğrudan Apple Intelligence modellerine erişebiliyor. Mac’teki otomasyonlarla, kestirmelerin günün belirli saati, dosya veya klasör güncellemeleri gibi koşullara göre otomatik olarak çalışması sağlanabiliyor.

    Mac için yeni Telefon uygulaması, kullanıcıların yakındaki iPhone’dan hücresel aramaları aktarmalarına olanak tanıyor. Arama Filtreleme, rahatsız etmeden kimin neden aradığını bularak istenmeyen aramaları yönetmeye yardımcı oluyor. Son Aramalar, Kişiler ve Sesli Mesajlar gibi tanıdık özelliklerin yanı sıra Tutma Yardımı ve Canlı Çeviri gibi yeni özellikler mevcut. Yeni filtreleme araçları, bilinmeyen numaraların bilinen olarak işaretlenene kadar görüşme listesinden filtreliyor ve cihaz içi spam algılama özelliği, spam'leri filtrelemeye yardımcı oluyor.

    Spotlight, kullanıcıların tüm uygulamaları görmelerini, son kullanılan veya önerilen dosyaları bulmalarını ve pano geçmişini görüntülemelerini kolaylaştırıyor. Menü çubuğundan Spotlight başlatıldığında artık arama alanının yanında Uygulamalar, Dosyalar, Eylemler veya Pano düğmeleri çıkıyor. Mesaj gönderme, etkinlik oluşturma ve kestirme çalıştırma gibi sistem ve uygulama işlemi doğrudan Spotlight’tan gerçekleştirilebiliyor. Spotlight, gerçekleştirilen işlemlere otomatik olarak hızlı tuş atıyor; böylece işlemler daha hızlı yapılabiliyor.

    macOS 26 Tahoe alacak Mac modelleri

    • Apple çipli MacBook Air (2020 ve daha yeni modeller)
    • Apple çipli MacBook Pro (2020 ve daha yeni modeller)
    • MacBook Pro (16 inç, 2019)
    • MacBook Pro (13 inç, 2020, dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası)
    • iMac (2020 ve daha yeni modeller)
    • Mac mini (2020 ve daha yeni modeller)
    • Mac Studio (2022 ve daha yeni modeller)
    • Mac Pro (2019 ve daha yeni modeller)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes c180 alırken nelere dikkat edilmeli seyyar klima yorumları elit ork büyücüsü nerede izmirden kuşadası'na nasıl gidilir kırık stop muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum