Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, 5G bağlantılı M5 işlemcili MacBook Pro'yu test ediyor

    5G bağlantılı MacBook yolda: macOS Tahoe'nun beta sürümündeki kod referansları, Apple'ın 5G hücresel modeme sahip MacBook Pro modelini test ettiğini ortaya çıkardı.

    5G bağlantılı M5 Pro MacBook Pro modeli Tam Boyutta Gör
    iPad'ler ve birçok Windows dizüstü bilgisayar uzun süredir hücresel bağlantıya sahip. Ancak Mac’lerde bu destek yok. Apple'ın dahili koduna dayanan yeni bir rapora göre, Apple’ın kendi 5G hücresel modem çipine sahip MacBook modeli test aşamasında.

    Apple'ın kendi 5G modem çipini kullanacak

    M5 Pro işlemcili MacBook Pro, Apple’ın iPhone 16e ile tanıttığı 5G modeminin (C1 olarak da biliniyor) kod adı olan Centuari çipini içeren ilk Mac olacağı söyleniyor.

    Yerleşik hücresel bağlantı, bazı Windows laptoplarda ve iPad'de uzun süredir olan bir özellik ancak Apple, tasarım ve pil ömrü endişesi nedeniyle Mac'e eklemeyi düşünmedi. Şimdi ise hem işlemci hem de modem Apple’ın kontrolünde olduğundan MacBook kullanıcıları için sorunsuz ve enerji tasarruflu bir çözüm sunabilir ve nihayet Mac'e tam kablosuz bağlantı sağlayabilir.

    Hücresel bağlantılı MacBook ilk kez gündeme gelmiyor. Gurman, hücresel bağlantının 2026’dan önce Mac’e gelmesinin pek olası olmadığını söylemişti. Kuo, ilk M5 işlemcili Mac’lerin bu yıl gelmeyeceğini paylaşmıştı. 5G bağlantılı M5 MacBook Pro modeli, beklenenden erken çıkabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan qashqai 1.6 dci platinum premium pack x-tronic yorum macrocenter çalışma şartları aklından geçen şeyin gerçekleşmesi diyanet qnb davet et kazan geri viteste giderken sürtme sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10 Lite
    Xiaomi Redmi Note 10 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum