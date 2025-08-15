Apple, 5G bağlantılı M5 işlemcili MacBook Pro'yu test ediyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPad'ler ve birçok Windows dizüstü bilgisayar uzun süredir hücresel bağlantıya sahip. Ancak Mac’lerde bu destek yok. Apple'ın dahili koduna dayanan yeni bir rapora göre, Apple’ın kendi 5G hücresel modem çipine sahip MacBook modeli test aşamasında.

iPhone işlemcili ucuz Macbook'un fiyatı ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

Apple'ın kendi 5G modem çipini kullanacak

M5 Pro işlemcili MacBook Pro, Apple’ın iPhone 16e ile tanıttığı 5G modeminin (C1 olarak da biliniyor) kod adı olan Centuari çipini içeren ilk Mac olacağı söyleniyor.

Yerleşik hücresel bağlantı, bazı Windows laptoplarda ve iPad'de uzun süredir olan bir özellik ancak Apple, tasarım ve pil ömrü endişesi nedeniyle Mac'e eklemeyi düşünmedi. Şimdi ise hem işlemci hem de modem Apple’ın kontrolünde olduğundan MacBook kullanıcıları için sorunsuz ve enerji tasarruflu bir çözüm sunabilir ve nihayet Mac'e tam kablosuz bağlantı sağlayabilir.

Hücresel bağlantılı MacBook ilk kez gündeme gelmiyor. Gurman, hücresel bağlantının 2026’dan önce Mac’e gelmesinin pek olası olmadığını söylemişti. Kuo, ilk M5 işlemcili Mac’lerin bu yıl gelmeyeceğini paylaşmıştı. 5G bağlantılı M5 MacBook Pro modeli, beklenenden erken çıkabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: