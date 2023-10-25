Apple, iOS 17.1 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni yazılımları 24 Ekim’de yayınlaması bekleniyordu ancak bunun yerine Mac etkinlik tarihi duyuruldu. Şirket, sürpriz şekilde beklenen güncellemeleri (iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1, macOS Sonoma 14.1, tvOS 17.1) bugün yayınladı. iPhone 15 dışında iOS 17 güncellemesini alan tüm modellere sunulan iOS 17.1 güncellemesi birkaç ufak yenilik getiriyor. Ayrıca Fransa’da yaşanan iPhone 12 radyasyon sorunu da giderilmiş oldu.

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iOS 17.1 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte AirDrop kapsama alanı dışındayken internet üzerinden büyük boyutlu AirDrop dosya aktarımı mümkün hale geldi. Apple Müzik uygulaması favori şarkılara, albümlere ve çalma listelerine yönelik seçenekler sunuyor ve artık her çalma listesinin sonunda şarkı önerileri sunuyor. Fransa’daki iPhone 12 kullanıcıları için radyasyon seviyesinin düzeltilmesi, ekran görüntüsünün kalıcı olmasına neden olan bir sorunun giderilmesi, Apple Watch’u ilk kez eşleştirirken veya aktarırken önemli konum ayarının sıfırlanmasına neden olan bir hatanın düzeltilmesi, klavyenin geç yanıt vermesine neden olabilen bir sorunun giderilmesi dahil olmak üzere çeşitli düzeltmeler de içeriyor.

iOS 17.1, StandBy özelliği için yeni kontrol seçenekleri, dinamik adada flaş ışığı göstergesi gibi iPhone 14 Pro ve 15 Pro modellerine özel yenilikler de getiriyor. Yeni iOS 17 sürümünde birçok hatanın düzeltildiği görülüyor ancak iPhone’ların gece kapanıp açılması sorununun çözülüp çözülmediği henüz bilinmiyor.

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iOS 17.1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler