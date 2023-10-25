Apple, iOS 17.1 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 17.1 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte AirDrop kapsama alanı dışındayken internet üzerinden büyük boyutlu AirDrop dosya aktarımı mümkün hale geldi. Apple Müzik uygulaması favori şarkılara, albümlere ve çalma listelerine yönelik seçenekler sunuyor ve artık her çalma listesinin sonunda şarkı önerileri sunuyor. Fransa’daki iPhone 12 kullanıcıları için radyasyon seviyesinin düzeltilmesi, ekran görüntüsünün kalıcı olmasına neden olan bir sorunun giderilmesi, Apple Watch’u ilk kez eşleştirirken veya aktarırken önemli konum ayarının sıfırlanmasına neden olan bir hatanın düzeltilmesi, klavyenin geç yanıt vermesine neden olabilen bir sorunun giderilmesi dahil olmak üzere çeşitli düzeltmeler de içeriyor.
iOS 17.1, StandBy özelliği için yeni kontrol seçenekleri, dinamik adada flaş ışığı göstergesi gibi iPhone 14 Pro ve 15 Pro modellerine özel yenilikler de getiriyor. Yeni iOS 17 sürümünde birçok hatanın düzeltildiği görülüyor ancak iPhone’ların gece kapanıp açılması sorununun çözülüp çözülmediği henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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