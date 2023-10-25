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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 17.1 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, desteklenen tüm iPhone modelleri için iOS 17.1, iPad'ler için iPadOS 17.1 güncellemesini sundu. Peki, yeni iOS 17 sürümü neler getiriyor?                 
    apple iphone ios 17.1 çıktı indir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni yazılımları 24 Ekim’de yayınlaması bekleniyordu ancak bunun yerine Mac etkinlik tarihi duyuruldu. Şirket, sürpriz şekilde beklenen güncellemeleri (iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1, macOS Sonoma 14.1, tvOS 17.1) bugün yayınladı. iPhone 15 dışında iOS 17 güncellemesini alan tüm modellere sunulan iOS 17.1 güncellemesi birkaç ufak yenilik getiriyor. Ayrıca Fransa’da yaşanan iPhone 12 radyasyon sorunu da giderilmiş oldu.

    iOS 17.1 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte AirDrop kapsama alanı dışındayken internet üzerinden büyük boyutlu AirDrop dosya aktarımı mümkün hale geldi. Apple Müzik uygulaması favori şarkılara, albümlere ve çalma listelerine yönelik seçenekler sunuyor ve artık her çalma listesinin sonunda şarkı önerileri sunuyor. Fransa’daki iPhone 12 kullanıcıları için radyasyon seviyesinin düzeltilmesi, ekran görüntüsünün kalıcı olmasına neden olan bir sorunun giderilmesi, Apple Watch’u ilk kez eşleştirirken veya aktarırken önemli konum ayarının sıfırlanmasına neden olan bir hatanın düzeltilmesi, klavyenin geç yanıt vermesine neden olabilen bir sorunun giderilmesi dahil olmak üzere çeşitli düzeltmeler de içeriyor.

    iOS 17.1, StandBy özelliği için yeni kontrol seçenekleri, dinamik adada flaş ışığı göstergesi gibi iPhone 14 Pro ve 15 Pro modellerine özel yenilikler de getiriyor. Yeni iOS 17 sürümünde birçok hatanın düzeltildiği görülüyor ancak iPhone’ların gece kapanıp açılması sorununun çözülüp çözülmediği henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ios 17.1, Teknoloji Haberleri ve
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    Forumdan Konular

    sözleşmesiz kiracının elektriğini kestirmek çamaşır makinesi az su alıyor amerika sahibinden youtube kalite yok denetim masasından oyunu silemiyorum

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