    Meta, Messenger uygulamasını kullanımdan kaldırıyor

    Meta, Windows ve macOS için Messenger masaüstü uygulamalarını 15 Aralık'ta kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Bu tarihten sonra kullanıcılar artık Messenger uygulamasına giriş yapamayacak.

    Facebook Messenger Windows & Mac uygulaması kullanımdan kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, sohbet uygulamalarından Messenger’ın Windows ve Mac için bağımsız masaüstü uygulamalarını 15 Aralık'ta kapatacak. 15 Aralık'tan itibaren kullanıcılar artık uygulamaya giriş yapamayacak, otomatik olarak Facebook web sitesine yönlendirilecek.

    Windows ve Mac için Messenger kullanımdan kaldırılıyor: 60 gün süre tanındı

    Messenger masaüstü uygulamalarını kullanıyorsanız, kullanımdan kaldırma süreci başladığında kullanıcılar, uygulama içinden bir bildirim alacak. Windows ve Mac için Messenger uygulaması tamamen kullanımdan kaldırılmadan önce kullanmak için 60 gün var. 60 gün dolduğunda, kullanıcının Messenger uygulamasını kullanması engellenecek. Artık kullanılamayacağı için uygulamayı silmesi önerilecek.

    Meta, kullanıcıların web sürümüne geçmeden önce güvenli depolamayı etkinleştirmelerini, sohbet geçmişlerini kaydetmek için PIN kodu belirlemelerini tavsiye ediyor. Kullanıcılar Facebook.com'a geçtikten sonra sohbet geçmişleri tüm platformlarda kullanılabilir olacak. Profil resimlerinin üzerindeki ayarlar simgesine tıklayıp Gizlilik ve güvenlik altında Uçtan uca şifreli sohbetler'i seçerek güvenli depolamanın açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Buradan, "Güvenli depolamayı aç" seçeneğinin açık olup olmadığını kontrol etmek için "Mesaj depolama" seçeneğine tıklayın.

    Meta, Messenger masaüstü uygulamalarının neden kullanımdan kaldırılacağına ilişkin açıklama yapmadı.

