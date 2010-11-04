Mad Catz'in "Transformers" oyuncu faresi R.A.T. 9 satışa sunuldu

Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Mad Catz, resmi tantımını on ay kadar önce yaptığı yeni faresi R.A.T. 9'un satışına başladı. Tasarımııyla adeta Transformers karakterlerini hatırlatan ve her an robota dönüşecekmiş izlenimi veren yüksek performans sınıfındaki oyuncu faresi, 5600 dpi çözünürlüğünde lazer sensör kullanıyor.
Diğer pek çok oyuncu faresinin aksine kablosuz tasarıma sahip olan ve 2.4GHz hızında kablosuz bağlantı gerçekleştiren R.A.T. 9,ayarlanabilirlik bileklik, ayarlanabilir ağırlık, yükseklik ve genişlik gibi detaylarıyla, maksimum oyun keyfi için hemen her parametrenin kişinin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilmesine olanak tanıyor.
Akselerasyonu 50G olarak açıklanan yeni farenin en yüksek tarama hızı ise 1000Hz olarak ifade ediliyor. Tek bir şarjda 9 saat oyun deneyimi sunan Mad Catz R.A.T. 9, Amazon üzerinden 100 dolar seviyesindeki fiyatıyla sipariş edilebiliyor.
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400 lira.. bunlar newegg de 99 dolara ön sipariş ile alınan mouse lar büyük ihtimalle. gerisi hakkında yorum yapmıyorum. şu an newegg te 135 dolar+35 dolar kargo koyun toplam da 272 liraya geliyor sıfır. forumdan bi tanıdığınıza getirtin % 15 komisyon koysun o da 312 lira.
sıfırına 500 lira diyorlar gg de... kullanılmışı 400... yine de arkadaş insaflıymış 100 indirmiş kullandığı için...
newegg.com/...
türkiyeye gelmesi sadece hayal piyasada R.A.T 3-5-7-9 var türkiyede tık yok alışmışız artık kullanmaya adamlar bi kullansın bıksın satışlar azalsın sonra 3ten 5ten kakalamaya başlarlar R.A.T 7-9 fiyatına... tabi o zamana kadar arkadaşın dediği gibi 15i 20si çıkar burada eklenen vergilerle beraber 15-20 parasına 5'le idare ederiz
Verdiğiniz linkte "OUT OF STOCK" diyor. Stokta yok. Türkiye'ye getiren var bunları. Rat5 için 205, Rat7 için 330 TL istiyorlar gittigidiyorda. İki katına yurt dışı fiyatın. En temizi yurt dışından birinin çantasına koyup getirmesi. Onun için de tanıdık lazım.
15 nisan 100 dolar olayı hikaye oldu. 129 tan girdi piyasaya sonra da 149 oldu. bunlar 1 ay önce ki olaylar bir de. ben de çok üzülmüştüm açıkçası.
rat 9 yok daha piyasada ben de onu bekliyorum 15 ocak ta newegg te satışa çıkcak. ama bunlar burda satılmaz satılsa da pahalı olur mesela rat 5 için gg de 205 lira fiyat var....
Yemekte Yapıyormu?
:D
bide buna yakışır klavye monitör ve hoparlörünü aldınmıydı tamamdır..
youtube.com/...