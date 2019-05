Mad Catz'in "Transformers" oyuncu faresi R.A.T. 9 satışa sunuldu

Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Mad Catz, resmi tantımını on ay kadar önce yaptığı yeni faresi R.A.T. 9'un satışına başladı. Tasarımııyla adeta Transformers karakterlerini hatırlatan ve her an robota dönüşecekmiş izlenimi veren yüksek performans sınıfındaki oyuncu faresi, 5600 dpi çözünürlüğünde lazer sensör kullanıyor.

Diğer pek çok oyuncu faresinin aksine kablosuz tasarıma sahip olan ve 2.4GHz hızında kablosuz bağlantı gerçekleştiren R.A.T. 9,ayarlanabilirlik bileklik, ayarlanabilir ağırlık, yükseklik ve genişlik gibi detaylarıyla, maksimum oyun keyfi için hemen her parametrenin kişinin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilmesine olanak tanıyor.

Akselerasyonu 50G olarak açıklanan yeni farenin en yüksek tarama hızı ise 1000Hz olarak ifade ediliyor. Tek bir şarjda 9 saat oyun deneyimi sunan Mad Catz R.A.T. 9, Amazon üzerinden 100 dolar seviyesindeki fiyatıyla sipariş edilebiliyor.