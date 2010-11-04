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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mad Catz'in "Transformers" oyuncu faresi R.A.T. 9 satışa sunuldu

8 yıl
71,8b
1
43
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Mad Catz, resmi tantımını on ay kadar önce yaptığı yeni faresi R.A.T. 9'un satışına başladı. Tasarımııyla adeta Transformers karakterlerini hatırlatan ve her an robota dönüşecekmiş izlenimi veren yüksek performans sınıfındaki oyuncu faresi, 5600 dpi çözünürlüğünde lazer sensör kullanıyor.

Diğer pek çok oyuncu faresinin aksine kablosuz tasarıma sahip olan ve 2.4GHz hızında kablosuz bağlantı gerçekleştiren R.A.T. 9,ayarlanabilirlik bileklik, ayarlanabilir ağırlık, yükseklik ve genişlik gibi detaylarıyla, maksimum oyun keyfi için hemen her parametrenin kişinin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilmesine olanak tanıyor.

Akselerasyonu 50G olarak açıklanan yeni farenin en yüksek tarama hızı ise 1000Hz olarak ifade ediliyor. Tek bir şarjda 9 saat oyun deneyimi sunan Mad Catz R.A.T. 9, Amazon üzerinden 100 dolar seviyesindeki fiyatıyla sipariş edilebiliyor.


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rog maximus 8 yıl
forum.hard/...**warena.com/index.php?topic=28862.0
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saintroyo 8 yıl

400 lira.. bunlar newegg de 99 dolara ön sipariş ile alınan mouse lar büyük ihtimalle. gerisi hakkında yorum yapmıyorum. şu an newegg te 135 dolar+35 dolar kargo koyun toplam da 272 liraya geliyor sıfır. forumdan bi tanıdığınıza getirtin % 15 komisyon koysun o da 312 lira.

sıfırına 500 lira diyorlar gg de... kullanılmışı 400... yine de arkadaş insaflıymış 100 indirmiş kullandığı için...
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rog maximus 8 yıl
100$ diyor tıklıyorum açılan amazon sayasında 190$ fiyat5 var. arkadaş newegg de satışa çıkacak demiş bende 15 ocak diye biliyordum ama şuan satışta ve fiyatı 150$
newegg.com/...
türkiyeye gelmesi sadece hayal piyasada R.A.T 3-5-7-9 var türkiyede tık yok alışmışız artık kullanmaya adamlar bi kullansın bıksın satışlar azalsın sonra 3ten 5ten kakalamaya başlarlar R.A.T 7-9 fiyatına... tabi o zamana kadar arkadaşın dediği gibi 15i 20si çıkar burada eklenen vergilerle beraber 15-20 parasına 5'le idare ederiz
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burbarian 8 yıl

liviera

100$ diyor tıklıyorum açılan amazon sayasında 190$ fiyat5 var. arkadaş newegg de satışa çıkacak demiş bende 15 ocak diye biliyordum ama şuan satışta ve fiyatı 150$

newegg.com/...

türkiyeye gelmesi sadece hayal piyasada R.A.T 3-5-7-9 var türkiyede tık yok alışmışız artık kullanmaya adamlar bi kullansın bıksın satışlar azalsın sonra 3ten 5ten kakalamaya başlarlar R.A.T 7-9 fiyatına... tabi o zamana kadar arkadaşın dediği gibi 15i 20si çıkar burada eklenen vergilerle beraber 15-20 parasına 5'le idare ederiz

Verdiğiniz linkte "OUT OF STOCK" diyor. Stokta yok. Türkiye'ye getiren var bunları. Rat5 için 205, Rat7 için 330 TL istiyorlar gittigidiyorda. İki katına yurt dışı fiyatın. En temizi yurt dışından birinin çantasına koyup getirmesi. Onun için de tanıdık lazım.
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saintroyo 8 yıl

liviera

100$ diyor tıklıyorum açılan amazon sayasında 190$ fiyat5 var. arkadaş newegg de satışa çıkacak demiş bende 15 ocak diye biliyordum ama şuan satışta ve fiyatı 150$

newegg.com/...

türkiyeye gelmesi sadece hayal piyasada R.A.T 3-5-7-9 var türkiyede tık yok alışmışız artık kullanmaya adamlar bi kullansın bıksın satışlar azalsın sonra 3ten 5ten kakalamaya başlarlar R.A.T 7-9 fiyatına... tabi o zamana kadar arkadaşın dediği gibi 15i 20si çıkar burada eklenen vergilerle beraber 15-20 parasına 5'le idare ederiz



15 nisan 100 dolar olayı hikaye oldu. 129 tan girdi piyasaya sonra da 149 oldu. bunlar 1 ay önce ki olaylar bir de. ben de çok üzülmüştüm açıkçası.
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rog maximus 8 yıl
rat5, rat7, rat9 satışa sunuldu hala türkiyede yok bildiğim kadarıyla ne zaman gelecek bunlar yaw
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qrand 8 yıl
Bunları Ancak Yurtdışından özel getirttirebiliriz. Bunların 15i Cıkar Türkiyeye 5i yeni gelmiş olur


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saintroyo 8 yıl

liviera

rat5, rat7, rat9 satışa sunuldu hala türkiyede yok bildiğim kadarıyla ne zaman gelecek bunlar yaw



rat 9 yok daha piyasada ben de onu bekliyorum 15 ocak ta newegg te satışa çıkcak. ama bunlar burda satılmaz satılsa da pahalı olur mesela rat 5 için gg de 205 lira fiyat var....
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qrand 8 yıl
Bir Soruda benim aklıma takıldı.
Yemekte Yapıyormu?
:D
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zeg392 8 yıl
Türkiyeye gelirmi acep ? Çok hoşuma gitti :)
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eylülnisaeyvaz 8 yıl
bi fare kullanmayalı baya oldu dizüstü touchpad ile idare ediyorum
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Johnnn 8 yıl
hani kızlar bi ayakkabı görür beğenir ondan sonra onu aldığı için tüm gardrobunu değiştirir ya, biz de bunu alıp masaya koycaz diye klavye monitör ses sistemi değiştirirz artık :D
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::Ashes:: 8 yıl
Şekle önem verenler için birebir..
bide buna yakışır klavye monitör ve hoparlörünü aldınmıydı tamamdır..
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özgür41 8 yıl

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Rey Leon 8 yıl
ya aklıma geldi bu mouse kaç tuşlu ?
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MxFxOx 8 yıl
Transformers hatırlattı her an robota dönüşecek gibi, farklı ama çok fazla ayarı var elinizin yapısına göre ayarlanabiliyor.Ancak bu tip ürünler cabuk bozulabilir.en ufak aşınmada yalan olur.
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uNequAL 8 yıl
Şu videosu ile sizleri birazcık daha sabırsızlaştırayım;
youtube.com/...
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