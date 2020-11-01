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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mads Mikkelsen, Hannibal'ın 4. sezonunu yapmak istediğini söyledi

    2010'lu yılların en başarılı dizilerinden biri olan Hannibal dizisinin başrolü Mads Mikkelsen, üçüncü sezon ile final yapan dizi için bir sezon daha yapmak istediğini söyledi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mads Mikkelsen, Hannibal'ın 4. sezonunu yapmak istediğini söyledi
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    İlk sezonu 2013 yılında yayınlanan toplamda 3 sezon süren ve 2015 yılında da final yapan Hannibal dizisinin başrolü Mads Mikkelsen, dizi için son bir sezon daha yapılmasını istediğini söyledi.

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    Hannibal dizisinin öncesinde ve sonrasında birçok kaliteli yapımda rol alan ancak Hannibal dizisi ile popülerliğe ulaşan başarılı oyuncu Mads Mikkelsen, Hannibal dizisi hakkında konuştu. 2013 yılında başlayan dizi ne yazık ki beklenmeyen bir anda iptal edilmişti ve üçüncü sezon dizinin son sezonu olmuştu.

    Mads Mikkelsen ise dizinin yaratıcısı Bryan Fuller'ın, üçüncü sezonun son sezon olduğunu bilseydi daha farklı bir son yapacağını söyledi. Kısaca başarılı oyuncu, dizinin düzgün bir finalinin yapılmasını istediğini ve kendisinin de bunu seve seve kabul edeceğini dile getirdi.

    Sanıyoruz ki düzgün bir final sezonu ile Hannibal'ı ve Mads Mikkelsen'i görme konusunda kimse itiraz etmez. Daha önce aynı rolü oynayan usta oyuncu Anthony Hopkins bile Mads Mikkelsen'in performansını çok beğendiğini söylemişti.



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    ilkerinanç

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    49 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    glumerna (hiko baba) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nadir dizilerdendi
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    batar (barış atasayan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gerçekten kaliteli bir oyuncu. her filimi ve dizisi , sıkmadan izleniyor.
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    Josiah (Sercan Demircan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    senin ağzını yerim ağzını
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kapasite yetmemiş herkese göre değildir bazı içerikler
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    The Hollow 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hannibal güzel diziydi, Mads Mikkelsen hakkını fazlasıyla veriyordu ama onun hatırası eskide kaldı bence. Eski diziler yerine kaliteli yeni yapımlarla karşımıza çıksalar daha iyi olur. Prison Break, Dexter, Hannibal, vs. bu böyle gider.
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    S3000 (Serkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hannibal'ın bir film içeriğinin saçma sapan diyaloglarla bir sezone dönüştürülmüş halinden başka bişey değildi.
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Game of Thrones'un son sezonunu alın, Hannibal'a 4. sezonu verin.
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abi umarım yapılır yeni sezonları çok fena diziydi.
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    MR.BERK (BERK ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ukte kalan dizilerdendir.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nerde yayınlandı ki bu netflixte var mı?
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    omer1739 (ömer er) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Bunu dizi kaçar mı ya
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    3103 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    hannibal, mads mikkelsen ve
    8 etiket daha hannibal iptal edildi neden yeni sezon olacak mı konusu 4. sezon kaç sezon Bilim ve Teknoloji
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