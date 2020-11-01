Mads Mikkelsen, Hannibal'ın 4. sezonunu yapmak istediğini söyledi

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İlk sezonu 2013 yılında yayınlanan toplamda 3 sezon süren ve 2015 yılında da final yapan Hannibal dizisinin başrolü Mads Mikkelsen, dizi için son bir sezon daha yapılmasını istediğini söyledi.

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Hannibal dizisinin öncesinde ve sonrasında birçok kaliteli yapımda rol alan ancak Hannibal dizisi ile popülerliğe ulaşan başarılı oyuncu Mads Mikkelsen, Hannibal dizisi hakkında konuştu. 2013 yılında başlayan dizi ne yazık ki beklenmeyen bir anda iptal edilmişti ve üçüncü sezon dizinin son sezonu olmuştu.

Mads Mikkelsen ise dizinin yaratıcısı Bryan Fuller'ın, üçüncü sezonun son sezon olduğunu bilseydi daha farklı bir son yapacağını söyledi. Kısaca başarılı oyuncu, dizinin düzgün bir finalinin yapılmasını istediğini ve kendisinin de bunu seve seve kabul edeceğini dile getirdi.

Sanıyoruz ki düzgün bir final sezonu ile Hannibal'ı ve Mads Mikkelsen'i görme konusunda kimse itiraz etmez. Daha önce aynı rolü oynayan usta oyuncu Anthony Hopkins bile Mads Mikkelsen'in performansını çok beğendiğini söylemişti.

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