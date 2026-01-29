Henry Cavill'li Highlander filminden ilk görseller paylaşıldı

Yeni Highlander Filmini John Wick'in Yönetmeni Çekiyor
Highlander, ölümsüz bir savaşçı olan Connor MacLeod’un yüzyıllar süren yaşamını ve diğer ölümsüzlerle verdiği ölüm kalım savaşını konu alıyor. 1500’lerde İskoçya’da başlayan hikâye, günümüz New York’una, oradan da Hong Kong'a uzanıyor.
Yeni Highlander filmine dair en heyecan verici konulardan biri yönetmeni. Çünkü filmi, John Wick serisinin yönetmeni olarak tanıdığımız Chad Stahelski yönetiyor. Eski bir dublör kordinatörü olan Stahelski, etkileyici aksiyon ve dövüş sahneleri çekme konusunda epey yetenekli olduğu için Highlander'da da bu meziyetlerini sergilemesi bekleniyor.
Highlander için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da filmin 2027 yazında sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: