    Henry Cavill'li Highlander filminden ilk görseller paylaşıldı

    Highlander (İskoçyalı) beyaz perdeye geri dönüyor. Henry Cavill'in başrolünü üstlendiği yeni Highlander filminden ilk görseller paylaşıldı. Projenin başında John Wick'in yönetmeni var.

    Henry Cavill'li Highlander filminden ilk görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    80'lerin en ikonik filmlerinden biri olan ve daha sonra devam filmleri de çekilen Highlander (İskoçyalı), yıllar sonra yeni bir versiyonla sinemalara geri dönüyor. Uzun süredir gündemde olan bu yeni versiyon için nihayet sete çıkıldı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte filmden ilk görseller de paylaşıldı. Paylaşılan bu görsellerde Henry Cavill'i ilk kez Connor MacLeod karakterinde görme şansı yakalıyoruz.

    Yeni Highlander Filmini John Wick'in Yönetmeni Çekiyor

    Highlander, ölümsüz bir savaşçı olan Connor MacLeod’un yüzyıllar süren yaşamını ve diğer ölümsüzlerle verdiği ölüm kalım savaşını konu alıyor. 1500’lerde İskoçya’da başlayan hikâye, günümüz New York’una, oradan da Hong Kong'a uzanıyor.

    Yeni Highlander filmine dair en heyecan verici konulardan biri yönetmeni. Çünkü filmi, John Wick serisinin yönetmeni olarak tanıdığımız Chad Stahelski yönetiyor. Eski bir dublör kordinatörü olan Stahelski, etkileyici aksiyon ve dövüş sahneleri çekme konusunda epey yetenekli olduğu için Highlander'da da bu meziyetlerini sergilemesi bekleniyor.

    Henry Cavill'li Highlander filminden ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Highlander'ın oyuncu kadrosunda Henry Cavill'e Marisa Abela, Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou ve Jeremy Irons gibi isimler eşlik ediyor. Rusell Crowe, Cavill'in karakterine mentörlük yapan yaşlı savaşçıyı canlandırıyor. Hatırlarsanız 1986 yapımı orijinal filmde Sean Connery benzer bir role sahipti.

    Highlander için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da filmin 2027 yazında sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.

