Sineklerin Tanrısı dizi uyarlamasıyla ekranlara geliyor; İlk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Nobel ödüllü yazar William Golding'in 1954 yılında yayımlanan unutulmaz romanı Sineklerin Tanrısı (Lord of the Flies), BBC tarafından diziye uyarlandı. Uzun zamandır beklenen dizi, nihayet önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Lord of the Flies'ın yayın tarihini 8 Şubat olarak duyuran BBC, bu duyuruyla birlikte diziden ilk fragmanı da paylaştı.

Lord of the Flies, Adolescence'in senaristi tarafından hazırlandı

Dört bölümlük bir mini dizi olan Lord of the Flies'ın bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Dizinin başında, geçtiğimiz yıl büyük ses getiren Adolescence dizisinin de senaristi olan Jack Thorne var. Diziye dair dikkat çeken bir diğer detay da müziklerde Hans Zimmer'ın da imzası olması.

Şubat ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 6 gün önce eklendi

Sineklerin Tanrısı, bir uçak kazasının ardından ıssız bir adada mahsur kalan bir grup erkek çocuğun, başta düzen ve işbirliği kurmaya çalışırken zamanla korku, hırs ve şiddetin hâkim olduğu ilkel bir düzene sürüklenmesini konu alıyor. Yetişkin otoritesinden tamamen kopan çocuklar arasında liderlik mücadelesi baş gösterirken; akıl, kurallar ve ortak iyiyi temsil eden değerler giderek zayıflıyor. William Golding'in alegorik romanı, insan doğasındaki karanlığın uygun koşullarda hızla ortaya çıkabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: