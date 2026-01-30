Giriş
    Netflix'in Masumiyet Müzesi dizisinden beklenen fragman geldi

    Orhan Pamuk'un en sevilen eserlerinden olan Masumiyet Müzesi, dizi uyarlamasıyla ekranlara geliyor. Netflix, merakla beklenen diziden ilk uzun fragmanı paylaştı.

    Netflix'in Masumiyet Müzesi dizisinden fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanı Masumiyet Müzesi, önümüzdeki ay dizi uyarlamasıyla ekranlara gelecek. Türkiye'deki yerli yapımlarının sayısını giderek artıran Netflix'in hayata geçirdiği dizi, 13 Şubat'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmarına hız veren Netflix, bugün diziden ilk uzun fragmanı paylaştı.

    Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu?

    Masumiyet Müzesi, 13 Şubat'ta İzleyici ile Buluşacak

    Dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür, Ercan Kesal, Hasan Erdem, Bora Akın, Zeynep Dinsel, Tolga İskit, Onur Ünsal, Enes Danış, Eren Kabatepe, Jessica Taşçı, Aybike Turan, Cem Bayurgil, Neslihan Arslan, Cansel Elçin gibi isimler eşlik ediyor.

    Ertan Kurtulan'ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmeni, daha önce Netflix yapımı Kulüp dizisini de yöneten Zeynep Günay.

