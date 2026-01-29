Giriş
    Apple kendi Game of Thrones'unu bulmuş olabilir; Cosmere serisi için dev anlaşma imzalandı

    Fantastik edebiyatın en başarılı isimlerinden olan Brandon Sanderson'ın popüler romanları, Apple tarafından ekrana uyarlanacak. Hem film hem de dizi uyarlamaları gündemde.

    Apple TV kendi Game of Thrones'unu bulmuş olabilir; Cosmere serisi için dev anlaşma imzalandı Tam Boyutta Gör
    HBO'nun, George R.R. Martin'in "Buz ve Ateşin Şarkısı" serisini alıp Game of Thrones gibi dev bir franchise'a dönüştürmüş olması, benzer potansiyele sahip diğer fantastik serilere olan ilgiyi de arttırmış durumda. Kara Kule serisinden Kralkatili Güncesi'ne kadar pek çok farklı serinin dizi uyarlamaları üzerinde çalışılıyor. Şimdi bunlara bir yenisini daha ekleyebiliriz. Çünkü Apple, ünlü fantastik romanı yazarı Brandon Sanderson'ın "Cosmere" adlı fantastik evrenini dizi ve filmlere dönüştürmek için dev bir anlaşmaya imza attı.

    Sissoylu serisi sinemaya; Fırtınaışığı Arşivi ise diziye uyarlanacak

    Bu fantastik evrenin parçası olan Fırtınaışığı Arşivi (Stormlight Archive) serisi Apple tarafından Game of Thrones benzeri bir diziye dönüştürülecek. Diğer yandan yine aynı evrende geçen Sissoylu (Mistborn) serisi ise büyük bütçeli filmlere uyarlanacak. Henüz her iki projede yolun çok başında, fakat Apple'ın bu serinin haklarını almak için "benzersiz" bir anlaşmaya imza attığı belirtiliyor. Yani Apple bu projelere şimdiden kayda değer bir yatırım yapmış durumda.

    Bu film ve dizi uyarlamalarının kreatif kontrolü Brandon Sanderson'da olacak. Apple'ın başka stüdyoların da peşinde olduğu bu projeyi alabilmek için Sanderson'a bu yetkiyi verdiği belirtiliyor ki George R.R. Martin bile Game of Thrones üzerinde böyle bir yetkiye sahip değildi.

    Sissoylu serisinin ilk kitapları, despot bir imparatorluğu yıkmak için mücadele veren büyücülere odaklanıyor. Fırtınaışığı Arşivi serisinin ilk kitabı olan Kralların Yolu ise büyülü fırtınalar, şövalyeler ve canavarlarla dolu bir dünyada geçiyor. Her iki seri de ciddi bir hayran kitlesine sahip olduğu için, dizi ve film uyarlamalarının da ilgiyle karşılanacağı düşünülüyor. Bu yüzden her iki projeye de kayda değer bütçeler ayrılabilir.

