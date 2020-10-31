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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sinemanın ilk James Bond'u Sean Connery hayatını kaybetti

    1962 yılında oynadığı ilk James Bond filmi ile tarihe ilk James Bond olarak geçen usta oyuncu Sean Connery bugün, yani 31 Ekim 2020'de hayatını kaybetti.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sinemanın ilk James Bond'u Sean Connery hayatını kaybetti
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    Sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan James Bond'u, sinemada ilk kez temsil eden isim Sean Connery ne yazık ki hayatını kaybetti

    Ayrıca Bkz. "10900K'yı soğutmak? "Corsair H100i Elite Capellix incelemesi""

    Daha önce The Rock, The Untouchables, The Hunt for Red October ve daha birçok filmde rol alan ancak en çok James Bond olarak tanınan usta oyuncu ilk kez 1962 yılında Dr. No filmi ile James Bond'u canlandırmıştı. Sinemdaki ilk James Bond filminin başrolü Sean Connery hayatını kaybettiğinde 90 yaşındaydı.

    Toplamda 7 kez James Bond rolünü üstlenen Sean Connry'nin bir kez de Oscar ödülünü kazanmışlığı var. Sean Connery'nin ölümü resmi olarak doğrulandı ancak şu an için sebebi açıklanmadı. 



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    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    1 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    9 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    14 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 hafta önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vay , her geçen gün yaşlandığımı daha çok hissediyorum.
    Yanıtla +1
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    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başta Ailesi ve sevenlerinin başı sağolsun.
    Yanıtla +1
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah rahmet eylesin , buyuk oyuncuydu.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Replikleri halen kulaklarımda çınlanır güle güle büyük üstad.
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    Mion 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Torpağı bol olsun.
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