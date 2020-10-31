Sinemanın ilk James Bond'u Sean Connery hayatını kaybetti

Sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan James Bond'u, sinemada ilk kez temsil eden isim Sean Connery ne yazık ki hayatını kaybetti.
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Daha önce The Rock, The Untouchables, The Hunt for Red October ve daha birçok filmde rol alan ancak en çok James Bond olarak tanınan usta oyuncu ilk kez 1962 yılında Dr. No filmi ile James Bond'u canlandırmıştı. Sinemdaki ilk James Bond filminin başrolü Sean Connery hayatını kaybettiğinde 90 yaşındaydı.
Toplamda 7 kez James Bond rolünü üstlenen Sean Connry'nin bir kez de Oscar ödülünü kazanmışlığı var. Sean Connery'nin ölümü resmi olarak doğrulandı ancak şu an için sebebi açıklanmadı.
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martı ya da at eti gibi olmaz
bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd