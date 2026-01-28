Deadpool 4 için geri sayım başladı; Ryan Reynolds, yeni Deadpool filmi üzerinde çalışıyor

Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Puck'ın haberine göre, Ryan Reynolds şu sıralar yeni bir Deadpool filmi üzerinde çalışıyor. Projenin detayları şimdilik gizli tutuluyor olsa da bunun Deadpool 4 olabileceği düşünülüyor.
Deadpool, yeni Avengers filmlerinde de yer alacak
Dünya genelinde 1.33 milyar dolar hasılata ulaşan Deadpool & Wolverine, Marvel'ın son yıllardaki en başarılı işleri arasında yer alıyor. Bu yüzden stüdyonun yeni bir Deadpool filmi çekmek istemesi sürpriz değil. Şimdi asıl soru bu projenin ne zaman hayata geçirileceği.
Ryan Reynolds'ın bu yıl Avengers: Doomsday filminde Deadpool rolüyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor. Karakterin Doomsday'den bir yıl sonra çıkacak Avengers: Secret Wars'ta yer alması da gündmde.