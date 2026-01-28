Deadpool 4 için geri sayım başladı; Ryan Reynolds, yeni Deadpool filmi üzerinde çalışıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Fox anlaşmasıyla birlikte Deadpool karakterini de devralan Marvel'ın epey popüler olan bu karakterden öyle kolay vazgeçmeyeceğini biliyorduk. Ancak Deadpool & Wolverine sonrası bu karakterin Marvel Sinematik Evreni'ne farklı şekillerde entegre edilebileceği ve kendisine ait olmayan filmlerde yer alabileceği konuşuluyordu. Bu ihtimal gündemde olsa da bu durum yeni bir Deadpool filmine engel olmayacak gibi görünüyor.

Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Puck'ın haberine göre, Ryan Reynolds şu sıralar yeni bir Deadpool filmi üzerinde çalışıyor. Projenin detayları şimdilik gizli tutuluyor olsa da bunun Deadpool 4 olabileceği düşünülüyor.

Deadpool, yeni Avengers filmlerinde de yer alacak

Dünya genelinde 1.33 milyar dolar hasılata ulaşan Deadpool & Wolverine, Marvel'ın son yıllardaki en başarılı işleri arasında yer alıyor. Bu yüzden stüdyonun yeni bir Deadpool filmi çekmek istemesi sürpriz değil. Şimdi asıl soru bu projenin ne zaman hayata geçirileceği.

Ryan Reynolds'ın bu yıl Avengers: Doomsday filminde Deadpool rolüyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor. Karakterin Doomsday'den bir yıl sonra çıkacak Avengers: Secret Wars'ta yer alması da gündmde.

