Maemo'lu mobil internet cihazı: Aigo N500

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Nokia'nın N900 ile kullanıcıların beğenisine sunduğu Maemo işletim sistemine sahip yeni bir mobil internet cihazı raflardaki yerini aldı. Maemo işletim sistemine sahip Aigo N500, N900'den sonra pazarda kullanıcıya sunulan Optima'nın OP5-E'i oldukça andırıyor.

Firmanın diğer çözümlerdeki Intel Atom işlemcinin aksine N500'de ARM tabanlı 806MHz saat hızına sahip Marvell PXA310 işlemcisine, bellek olaraksa 128MB RAM ve 256MB ROM'un tercih yer verilirken, 4.3 inç boyutunda WVGA çözünürlük sağlayan dirençsel (resesitif) ekranla geliyor.

N500, GPS ve WiFi b/g, Bluetooth 2.0 kablosuz teknolojilerinin yanı sıra 3G EVDO iletişim ağını da destekliyor. Sim girişinin batarya altına yerleştirildiği internet cihazın ön yüzünde video konferansları için konumlandırılmış VGA kamera, arka tarafındaysa 3.2 megapiksellik 2 adet kamera da bulunuyor.

Enerji ihtiyacını 2600mAh Li-on bataryasından karşılayan Aigo N500, şimdilik sadece Çin pazarında 585 dolardan satışa sunuluyor.

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