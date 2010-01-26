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Maemo'lu mobil internet cihazı: Aigo N500

9 yıl
5,7b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Maemo'lu mobil internet cihazı: Aigo N500
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Nokia'nın N900 ile kullanıcıların beğenisine sunduğu Maemo işletim sistemine sahip yeni bir mobil internet cihazı raflardaki yerini aldı. Maemo işletim sistemine sahip Aigo N500, N900'den sonra pazarda kullanıcıya sunulan Optima'nın OP5-E'i oldukça andırıyor.

Firmanın diğer çözümlerdeki Intel Atom işlemcinin aksine N500'de ARM tabanlı 806MHz saat hızına sahip Marvell PXA310 işlemcisine, bellek olaraksa 128MB RAM ve 256MB ROM'un tercih yer verilirken, 4.3 inç boyutunda WVGA çözünürlük sağlayan dirençsel (resesitif) ekranla geliyor.

N500, GPS ve WiFi b/g, Bluetooth 2.0 kablosuz teknolojilerinin yanı sıra 3G EVDO iletişim ağını da destekliyor. Sim girişinin batarya altına yerleştirildiği internet cihazın ön yüzünde video konferansları için konumlandırılmış VGA kamera, arka tarafındaysa 3.2 megapiksellik 2 adet kamera da bulunuyor.

Enerji ihtiyacını 2600mAh Li-on bataryasından karşılayan Aigo N500, şimdilik sadece Çin pazarında 585 dolardan satışa sunuluyor.

Maemo'lu mobil internet cihazı: Aigo N500
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Maemo'lu mobil internet cihazı: Aigo N500
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Reis-i Eagles 9 yıl
yalnız cihaz nokia değil ki :)
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Windows10 9 yıl

Reis-i Eagles

yalnız cihaz nokia değil ki :)
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bende onu diyecektim


bi de maemo açık kaynak olsada nokianın işletim sistemi symbian gibi ortak değil diye biliyorum. bu nasıl olabiliyor?
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talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler
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safa_oyuncu 9 yıl
Türkiyeye gelmeyecek bir modele benziyor zaten gelse bile tutulmayacaktır.Yalnız Maemo'nun widgetleri Symbian'a göre oldukça iyi
Eğer cihazın sol üst tarafında bulunan tuş D-pad tuşu ise oldukça kullanışsız görünüyor.
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TELESCOPE 9 yıl
tasarım olarak güzel ,ülkemize gelirmiki,paylaşım için teşekkürler
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