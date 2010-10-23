Maingear oyuncu sistemlerini Radeon HD 6800 serisi ile güncelledi

Hazırladığı yüksek performanslı bilgisayarlarla sık sık gündeme gelen Maingear, oyuncu bilgisayarlarını, AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarıyla güncelledi. X-Cube serisi kompakt boyutlu bilgisayarları ve Vybe serisi kule tipi bilgisayarlarında, ekran kartı seçeneklerine Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini de ekleyen firma, aynı zamanda dileyen kullanıcılar için Crossfire X konfigürasyonunu da isteğe bağlı seçenek olarak sunabiliyor.

Maingear'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Wallace Santos konuyla ilgili açıklamasında, "AMD Radeon HD 6800 serisiyle birlikte müşterilerimiz, fiyat/performans odaklı sistemleri özelleştirmek için daha fazla seçeneğe sahip olacaklar?" ifadelerine yerdi. Hem Intel hem de AMD işlemci seçenekleriyle sunulan yeni sistemlerden X-Cube ailesi 845 dolar, Vybe ailesi ise 775 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.