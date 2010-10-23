Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Maingear oyuncu sistemlerini Radeon HD 6800 serisi ile güncelledi

8 yıl
10b
1
4
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Maingear oyuncu sistemlerini Radeon HD 6800 serisi ile güncelledi
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı yüksek performanslı bilgisayarlarla sık sık gündeme gelen Maingear, oyuncu bilgisayarlarını, AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarıyla güncelledi. X-Cube serisi kompakt boyutlu bilgisayarları ve Vybe serisi kule tipi bilgisayarlarında, ekran kartı seçeneklerine Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerini de ekleyen firma, aynı zamanda dileyen kullanıcılar için Crossfire X konfigürasyonunu da isteğe bağlı seçenek olarak sunabiliyor.

Maingear'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Wallace Santos konuyla ilgili açıklamasında, "AMD Radeon HD 6800 serisiyle birlikte müşterilerimiz, fiyat/performans odaklı sistemleri özelleştirmek için daha fazla seçeneğe sahip olacaklar?" ifadelerine yerdi. Hem Intel hem de AMD işlemci seçenekleriyle sunulan yeni sistemlerden X-Cube ailesi 845 dolar, Vybe ailesi ise 775 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

Maingear oyuncu sistemlerini Radeon HD 6800 serisi ile güncelledi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 8 yıl
Vaybe kasaya bak.
Vaybe mi yoksa ben mi yanlış okuyorum. Sanıyorum 1 harf koymayı unutmuşlar. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 8 yıl
X-Cube ailesi 845 dolar, Vybe ailesi ise 775 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.


6870 ..........240 usd
kasanın içinde başka neler var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektrox 8 yıl
kaliteleri ve performansları güzel olabilir yeni nesil ekran kartlarıda kullanması güzel ama az bi tip olur kasada özellikle şu vybe kartondan kesip kasa yapsam daha şık durur:):):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPad uygulaması -1- 8 yıl TG: AMD HD 6800 bütün bilmek istedikleriniz bu video'da! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim