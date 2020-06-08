Makyajlı Seat Ateca'dan ilk teaser geldi: Tanıtım 15 Haziran'da

Seat, makyajlı Ateca’nın ilk resmi teaser’ını paylaştı. 15 Haziran’da tanıtılması planlanan makyajlı Seat Ateca, yeni teknolojilerin yanı sıra büyük kardeşi Tarraco’dan esinlenen küçük kozmetik dokunuşlarla karşımıza çıkacak.

İspanyol markanın paylaştığı ilk teaser, makyajlı Seat Ateca’nın yenilenen arka bölümüne odaklanıyor. Bu kısımda yeni difüzör ve egzoz çıkışlarıyla donatılan arka tampon dikkat çekiyor. Ayrıca, tıpkı yeni Leon’da olduğu gibi Ateca yazısının yeni bir fontla yazıldığını görüyoruz. Dinamik sinyallere sahip yeni LED stoplar da bu kısa teaser videosunun onayladığı detaylar arasında.

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Makyajlı Seat Ateca’nın ön tarafını şimdilik göremiyoruz fakat daha önce kameralara yakalanan prototiplerden gördüğümüz kadarıyla bu kısımda da daha büyük ızgara, yeniden tasarlanan sis farları ve hava girişleri gibi dokunuşlar mevcut. Ayrıca tamponun alt bölümünde de bazı küçük dokunuşlar göreceğiz.

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Makyajlı Seat Ateca’daki en büyük tasarımsal değişimin kabin tarafında yapılması muhtemel. Karoq ve Tiguan gibi MQB platformu üzerine inşa edilen Ateca’nın güncelleme sonrası Volkswagen Grubu’nun en yeni bilgi-eğlence sistemiyle donatılmasını bekleyebiliriz. Bu da güncel Ateca’daki ekranların değişeceği ve konsoldaki fiziksel düğmelerin azalacağı şeklinde yorumlanabilir.

Tüm bunların yanı sıra makyajlı Seat Ateca’da bağlanabilirlik, konfor ve güvenlik odaklı teknolojik güncellemeler göreceğiz. Marka tarafından henüz net olarak açıklanmasa da yeni Leon ve Tarraco’da olduğu gibi ön bölge asistanı, şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarı sistemi ve sürücü dikkat uyarısı gibi yeni veya güncellenen güvenlik teknolojileriyle karşılaşmamız mümkün.

2016’dan bu yana 300 binden fazla satış rakamına ulaşan Seat Ateca’nın makyajlı versiyonu önümüzdeki hafta tanıtılacak. Kompakt SUV ile ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/modelrange/2020/New-Ateca-2020-SEAT-reinvigorated-SUV-success-story-is-coming.html

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