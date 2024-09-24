Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skoda'nın en uygun fiyatlı SUV modeli yakında tanıtılıyor: Kylaq

    Skoda en küçük ve en uygun fiyatlı crossover modelini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Kylaq isimli yeni kompakt SUV, uygun fiyatı ve yeni tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek.

    Skoda'nın en uygun fiyatlı SUV modeli yakında tanıtılıyor: Kylaq Tam Boyutta Gör

    Skoda yeni kompakt SUV modelini 6 Kasım'da Hindistan'da tanıtacak. Kylaq olarak adlandırılan araç, şirketin mevcut Kushaq SUV modelinin altında konumlandırılacak. Buna paralel olarak markanın ürün gamındaki en kompakt ve en uygun fiyatlı SUV olacağını belirtelim.

    İlk etapta Hindistan pazarı için üretilen aracın ilerleyen dönemlerde uluslararası pazarlara da sunulması hedefleniyor. Ön verilere göre, Skoda Kylaq'ın uzunluğu 4 metreyi geçmeyecek. Çünkü Hindistan’da bu boyuttaki araçlara belirli vergi avantajları sağlanıyor.

    Skoda'nın en uygun fiyatlı SUV modeli yakında tanıtılıyor: Kylaq Tam Boyutta Gör

    Skoda'nın yeni tasarım dili olan "Modern Solid" ile şekillendirilen Kylaq, bu tasarımı içten yanmalı motorla bir araya getiren ilk Skoda modeli olacak. Avrupa'da ise bu yeni tasarım dili ilk olarak tamamen elektrikli Elroq crossover modeliyle görücüye çıkacak.

    Skoda'nın en uygun fiyatlı SUV modeli yakında tanıtılıyor: Kylaq Tam Boyutta Gör

    Motor ve platform

    Şimdilik Kylaq için sadece bir motor duyuruldu. Araçta 115 beygir güç üreten 1.0 litrelik turbo motor bulunacak ve bu ünite, hem 6 ileri manuel hem de 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle kombinlenebilecek. Tüm bunlara ek olarak araç, Volkswagen Grubu'nun Hindistan’a uyarlanmış MQB A0 IN platformu üzerinde yükselecek gibi görünüyor.

    Skoda'nın en uygun fiyatlı SUV modeli yakında tanıtılıyor: Kylaq Tam Boyutta Gör

    Skoda Kylaq'ın üretimi Ekim ayında başlayacak. Başlangıçta şirket yıllık 50-70 bin otomobil üretmeyi planlıyor. Kompakt SUV önümüzdeki yılın başında satışa sunulacak. Ayrıca, Skoda 2025 yılında Avrupa pazarı için Epiq adında, tamamen elektrikli 4 metrelik bir crossover piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu model, firmanın en uygun fiyatlı elektrikli aracı olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hemşirelik zor mu citroen c4 1.6 sx pk yorum sigara kokusu kaç saatte geçer havuzdan sonra göz bulanıklığı nasıl geçer hacı bayram veli kyk erkek yurdu yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız