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Skoda yeni kompakt SUV modelini 6 Kasım'da Hindistan'da tanıtacak. Kylaq olarak adlandırılan araç, şirketin mevcut Kushaq SUV modelinin altında konumlandırılacak. Buna paralel olarak markanın ürün gamındaki en kompakt ve en uygun fiyatlı SUV olacağını belirtelim.

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İlk etapta Hindistan pazarı için üretilen aracın ilerleyen dönemlerde uluslararası pazarlara da sunulması hedefleniyor. Ön verilere göre, Skoda Kylaq'ın uzunluğu 4 metreyi geçmeyecek. Çünkü Hindistan’da bu boyuttaki araçlara belirli vergi avantajları sağlanıyor.

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Skoda'nın yeni tasarım dili olan "Modern Solid" ile şekillendirilen Kylaq, bu tasarımı içten yanmalı motorla bir araya getiren ilk Skoda modeli olacak. Avrupa'da ise bu yeni tasarım dili ilk olarak tamamen elektrikli Elroq crossover modeliyle görücüye çıkacak.

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Motor ve platform

Şimdilik Kylaq için sadece bir motor duyuruldu. Araçta 115 beygir güç üreten 1.0 litrelik turbo motor bulunacak ve bu ünite, hem 6 ileri manuel hem de 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle kombinlenebilecek. Tüm bunlara ek olarak araç, Volkswagen Grubu'nun Hindistan’a uyarlanmış MQB A0 IN platformu üzerinde yükselecek gibi görünüyor.

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Skoda Kylaq'ın üretimi Ekim ayında başlayacak. Başlangıçta şirket yıllık 50-70 bin otomobil üretmeyi planlıyor. Kompakt SUV önümüzdeki yılın başında satışa sunulacak. Ayrıca, Skoda 2025 yılında Avrupa pazarı için Epiq adında, tamamen elektrikli 4 metrelik bir crossover piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu model, firmanın en uygun fiyatlı elektrikli aracı olacak.

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Skoda'nın en uygun fiyatlı SUV modeli yakında tanıtılıyor: Kylaq