Skoda'nın en uygun fiyatlı SUV modeli yakında tanıtılıyor: Kylaq

Skoda yeni kompakt SUV modelini 6 Kasım'da Hindistan'da tanıtacak. Kylaq olarak adlandırılan araç, şirketin mevcut Kushaq SUV modelinin altında konumlandırılacak. Buna paralel olarak markanın ürün gamındaki en kompakt ve en uygun fiyatlı SUV olacağını belirtelim.
İlk etapta Hindistan pazarı için üretilen aracın ilerleyen dönemlerde uluslararası pazarlara da sunulması hedefleniyor. Ön verilere göre, Skoda Kylaq'ın uzunluğu 4 metreyi geçmeyecek. Çünkü Hindistan’da bu boyuttaki araçlara belirli vergi avantajları sağlanıyor.
Skoda'nın yeni tasarım dili olan "Modern Solid" ile şekillendirilen Kylaq, bu tasarımı içten yanmalı motorla bir araya getiren ilk Skoda modeli olacak. Avrupa'da ise bu yeni tasarım dili ilk olarak tamamen elektrikli Elroq crossover modeliyle görücüye çıkacak.
Motor ve platform
Şimdilik Kylaq için sadece bir motor duyuruldu. Araçta 115 beygir güç üreten 1.0 litrelik turbo motor bulunacak ve bu ünite, hem 6 ileri manuel hem de 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle kombinlenebilecek. Tüm bunlara ek olarak araç, Volkswagen Grubu'nun Hindistan’a uyarlanmış MQB A0 IN platformu üzerinde yükselecek gibi görünüyor.
Skoda Kylaq'ın üretimi Ekim ayında başlayacak. Başlangıçta şirket yıllık 50-70 bin otomobil üretmeyi planlıyor. Kompakt SUV önümüzdeki yılın başında satışa sunulacak. Ayrıca, Skoda 2025 yılında Avrupa pazarı için Epiq adında, tamamen elektrikli 4 metrelik bir crossover piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu model, firmanın en uygun fiyatlı elektrikli aracı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)