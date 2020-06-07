Hyundai'den "Şimdi Al, 2021'de ödemeye başla" kampanyası

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Hyundai Assan, Nisan ayında ağırlık vermeye başladığı özel satış kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek özellikle sıfır kilometre bir araç satın almak isteyen müşterilere ekstra avantajlar sunmaya devam ediyor.

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Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe de talep ve showroom trafiği günden güne artmaya başladı. Hyundai Assan da bu talep doğrultusunda tüketicilere ödeme açısından da kolaylık sunuyor. “Şimdi Al, 2021’de Ödemeye Başla” seçeneği de bu kapsamda uygulanan bir hizmet. İstediği Hyundai modelini satın almak isteyen tüketiciler, araçlarını hemen teslim alırken kredi ödemelerine 6 ay sonra başlayacaklar.

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Hyundai Assan, sunduğu düşük faiz imkanıyla da dikkat çekiyor. A segmentindeki Yeni i10’dan C-SUV sınıfının popüler modeli Tucson’a kadar tüm modellerinde geçerli, aylık yüzde 0,95 kredi seçeneği sunuluyor. Ayrıca Elantra, KONA, ve Tucson modellerinde 2.000 TL’ye varan Hyundai Kasko indirimi de kampanyanın bir diğer avantajı. Bununla beraber, Tucson modelinin belirli versiyonlarında 6.700 TL’ye varan takas desteği de mevcut.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, kampanyayla ilgili; “Hyundai Assan olarak müşterilerimizin beklemeden ve bir an önce yeni bir otomobile sahip olmaları için avantajlı koşullar sunmaya devam ediyoruz. Buna ilave olarak, geçtiğimiz ay başladığımız, müşterilerimizin evden çıkmadan yeni bir araç satın alabildiği “Hyundai Kapınızda” projemiz de devam ediyor. Hedefimiz, herkesin yaz aylarına daha konforlu ve daha sağlıklı girmesini sağlamak.” dedi.

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