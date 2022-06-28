Mammotion KUMAR çimlerinizi en verimli şekilde biçiyor

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Önce evlerimize giren akıllı robot teknolojileri bugün pek çok alanda insanlara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Havuz temizliğinden tarla ekimine ve çim biçmeye kadar sayısız örnek saymak mümkün.

Mammotion KUMAR özellikleri neler?

Mammotion KUMAR adındaki robotik çim biçme makinesi firmanın geliştirdiği teknolojilerin son ürünü. Daha önce LUBA adında bir robot geliştiren firma teknolojisini daha iyi hale getireren KUMAR adıyla yeni bir robot tanıttı.

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Mammotion KUMAR otomatik olarak 1.2 hektarlık alanı biçebiliyor. LUBA teknolojisi harici bir sensör kulesi yardımıyla bahçeyi tarıyor ve gerekirse uydu yardımı da alıyor. 4 ultrasonik radar sensörü barındıran LiDAR sistemi sayesinde engellerden kaçınıyor ve sınırları belirleyebiliyor.

2 adet 24Ah bataryası bulunan çim biçme makinesinin standart makinelerden daha ucuz olacağı da dile getiriliyor. Mammotion KUMAR için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı ancak LUBA modeli Kickstarter üzerinden destek bulmuştu.

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