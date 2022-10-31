Tam Boyutta Gör Pennsylvania Üniversitesi'nden bilim insanları Mars'ta eski bir kuzey okyanusunun izlerini kaydettiler. Sonuçlar Journal of Geophysical Research: Planets dergisinde açıklandı.

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Gezegenin yeni topografik haritaları sayesinde antik okyanusun ana hatları keşfedildi. Bu verilerle birlikte 20 sistem halinde gruplandırılan 6.500 kilometreden fazla sırtın ayırt edilmesi mümkün oldu. Bu yapıların aslında eski nehirlerin deltaları, su altı kanalları ve kıyı şeridi kalıntıları olduğu belirtiliyor.

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Mars'ta yaşam belirtisi için kilit nokta olabilir

Gözlemler, topografyanın yaklaşık 3,5 milyar yaşında olduğunu ve yüz binlerce metrekareyi kaplayan en az 900 metrelik bir tortul tabakaya sahip olduğunu gösteriyor. Sonuçlar, gezegenin bir zamanlar yükselen okyanus seviyelerine ev sahipliği yaptığını ve bunun da bugün var olanın aksine, uzun süreli sıcak ve yağışlı bir iklime karşılık geldiğini göstermekte.

Bilim insanları, devasa tortu katmanlarına sahip bu alanın Mars'ta yaşam belirtileri ya da izleri için kilit bölge olabileceğine inanıyorlar.

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Mars'ta eski bir okyanusun izleri bulundu