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    Mars'ta eski bir okyanusun izleri bulundu

    Mars'ın yakın zamanda yayımlanan bir dizi topografik haritası, gezegende eski bir kuzey okyanusu olduğuna dair yeni kanıtlar sağladı.                            
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    Mars'ta eski bir okyanusun izleri bulundu Tam Boyutta Gör
    Pennsylvania Üniversitesi'nden bilim insanları Mars'ta eski bir kuzey okyanusunun izlerini kaydettiler. Sonuçlar Journal of Geophysical Research: Planets dergisinde açıklandı.

    Gezegenin yeni topografik haritaları sayesinde antik okyanusun ana hatları keşfedildi. Bu verilerle birlikte 20 sistem halinde gruplandırılan 6.500 kilometreden fazla sırtın ayırt edilmesi mümkün oldu. Bu yapıların aslında eski nehirlerin deltaları, su altı kanalları ve kıyı şeridi kalıntıları olduğu belirtiliyor.

    Mars'ta eski bir okyanusun izleri bulundu Tam Boyutta Gör

    Mars'ta yaşam belirtisi için kilit nokta olabilir

    Gözlemler, topografyanın yaklaşık 3,5 milyar yaşında olduğunu ve yüz binlerce metrekareyi kaplayan en az 900 metrelik bir tortul tabakaya sahip olduğunu gösteriyor. Sonuçlar, gezegenin bir zamanlar yükselen okyanus seviyelerine ev sahipliği yaptığını ve bunun da bugün var olanın aksine, uzun süreli sıcak ve yağışlı bir iklime karşılık geldiğini göstermekte.

    Bilim insanları, devasa tortu katmanlarına sahip bu alanın Mars'ta yaşam belirtileri ya da izleri için kilit bölge olabileceğine inanıyorlar.

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