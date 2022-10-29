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    NASA, Güneş'in gülümseyen fotoğrafını yayınladı

    Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Twitter hesabında Güneş'in gülümsüyormuş gibi görünen ilginç bir fotoğrafını paylaştı.                                    
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    NASA, Güneş'in gülümseyen fotoğrafını yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Güneş Dinamikleri Rasathanesi, Güneş'in ilginç bir görüntüsünü paylaştı. Görüntünün çekildiği sırada güneş rüzgârları yıldızın yüzeyinde gülümsemeye benzer bir desen oluşturmuştu.

    Peynir deyin!

    Uzmanlara göre Güneş'teki karanlık bölgeler koronal delikler olarak adlandırılıyor. Düşük sıcaklık ve plazma yoğunluğuna sahip bu alanlar, hızlı bir güneş rüzgarının, yıldızın yüzeyinden uzaya doğru aktığı bölgeler olarak açıklanıyor. Fotoğraftaki gülümsemeyi andıran konumları ise tamamen tesadüf.

    NASA'nın Güneş Dinamikleri Rasathanesi her 12 saniyede bir Güneş'i morötesi spektrumun 10 farklı dalga boyunda fotoğraflıyor. Veriler daha sonra Uzay Hava Tahmin Merkezi bilgisayarları tarafından işlenerek güneş parçacıklarının sıcaklığı, hızı ve yoğunluğu belirleniyor.

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