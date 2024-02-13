Mars’ta Güneş tutulmasının etkileyici anları kaydedildi: İşte o anlar

Tam Boyutta Gör Adı eski Yunancada "Korku" anlamına gelen Mars uydusu Phobos, 8 Şubat'ta NASA'nın Perseverance keşif aracı tarafından Güneş’in önünden geçerken görüntülendi. Perseverance, patates şeklindeki uyduyu fotoğraflayarak Mars’ta Güneş tutulmasının etkileyici anlarını yakaladı. Bu fotoğraflar birleştirilerek video haline getirildi.

Mars’ta Güneş tutulması

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler çekilen 68 fotoğrafı ham görüntü olarak paylaştı. Görüntüler, gezginin sol Mastcam-Z kamerası kullanılarak çekildi; bu kamera, Perseverance'ın boyuna benzeyen direğinin üzerinde bulunan ve Kızıl Gezegen'in geniş manzara görüntülerini elde etmek için sıklıkla kullanılan iki keşif kamerasından biri. Aşağıdaki X (Twitter) bağlantısından geçişi izleyebilirsiniz.

[twitter= https://twitter.com/JPMajor/status/1756438765134921947]

İlk kez 1877 yılında Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedilen Phobos, Mars yüzeyinin birkaç bin kilometre üzerinde yörüngede dönen ve gezegene doğru alçalmaya devam eden asteroit büyüklüğünde bir uydu. Kızıl Gezegen'in yerçekimi kuvveti nedeniyle Phobos, eninde sonunda parçalara ayrılacak.

Phobos ve Mars'ın diğer uydusu Deimos'un oluşumları ise oldukça esrarengiz. Bilim insanları asteroit kuşağından mı, çarpışmalardan mı, erken Güneş sisteminden kalan enkazdan mı yoksa başka bir senaryodan mı geldiklerinden emin değiller.

Yıllar boyunca pek çok uzay aracı yakın uçuş gerçekleştirmiş olsa da henüz hiçbir uzay aracı Phobos'u ziyaret edemedi. Ancak Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) 2026 yılında Martian Moons Exploration (MMX) misyonunu Phobos'a göndermeyi planlıyor. JAXA, MMX göreviyle bu küçük uydudan numune toplayarak Dünya’ye geri gelecek.

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Mars’ta Güneş tutulmasının etkileyici anları kaydedildi