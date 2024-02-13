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    Mars’ta Güneş tutulmasının etkileyici anları kaydedildi: İşte o anlar

    NASA’nın Perseverance keşif aracı kısa bir süre önce bir Güneş tutulmasını tespit etmek için gözlerini gökyüzüne çevirdi. Asteroid büyüklüğündeki Phobos, Güneş’in önünden geçerken görüntülendi.
    Mars’ta Güneş tutulmasının etkileyici anları kaydedildi Tam Boyutta Gör
    Adı eski Yunancada "Korku" anlamına gelen Mars uydusu Phobos, 8 Şubat'ta NASA'nın Perseverance keşif aracı tarafından Güneş’in önünden geçerken görüntülendi. Perseverance, patates şeklindeki uyduyu fotoğraflayarak Mars’ta Güneş tutulmasının etkileyici anlarını yakaladı. Bu fotoğraflar birleştirilerek video haline getirildi.

    Mars’ta Güneş tutulması

    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler çekilen 68 fotoğrafı ham görüntü olarak paylaştı. Görüntüler, gezginin sol Mastcam-Z kamerası kullanılarak çekildi; bu kamera, Perseverance'ın boyuna benzeyen direğinin üzerinde bulunan ve Kızıl Gezegen'in geniş manzara görüntülerini elde etmek için sıklıkla kullanılan iki keşif kamerasından biri. Aşağıdaki X (Twitter) bağlantısından geçişi izleyebilirsiniz.

    [twitter= https://twitter.com/JPMajor/status/1756438765134921947]

    İlk kez 1877 yılında Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedilen Phobos, Mars yüzeyinin birkaç bin kilometre üzerinde yörüngede dönen ve gezegene doğru alçalmaya devam eden asteroit büyüklüğünde bir uydu. Kızıl Gezegen'in yerçekimi kuvveti nedeniyle Phobos, eninde sonunda parçalara ayrılacak.

    Phobos ve Mars'ın diğer uydusu Deimos'un oluşumları ise oldukça esrarengiz. Bilim insanları asteroit kuşağından mı, çarpışmalardan mı, erken Güneş sisteminden kalan enkazdan mı yoksa başka bir senaryodan mı geldiklerinden emin değiller.

    Yıllar boyunca pek çok uzay aracı yakın uçuş gerçekleştirmiş olsa da henüz hiçbir uzay aracı Phobos'u ziyaret edemedi. Ancak Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) 2026 yılında Martian Moons Exploration (MMX) misyonunu Phobos'a göndermeyi planlıyor. JAXA, MMX göreviyle bu küçük uydudan numune toplayarak Dünya’ye geri gelecek.

    Kaynakça https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-images/# https://www.space.com/mars-solar-eclipse-phobos-sun-perseverance-video
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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