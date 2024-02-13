Mars’ta Güneş tutulmasının etkileyici anları kaydedildi: İşte o anlar

Mars’ta Güneş tutulması
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler çekilen 68 fotoğrafı ham görüntü olarak paylaştı. Görüntüler, gezginin sol Mastcam-Z kamerası kullanılarak çekildi; bu kamera, Perseverance'ın boyuna benzeyen direğinin üzerinde bulunan ve Kızıl Gezegen'in geniş manzara görüntülerini elde etmek için sıklıkla kullanılan iki keşif kamerasından biri. Aşağıdaki X (Twitter) bağlantısından geçişi izleyebilirsiniz.
[twitter= https://twitter.com/JPMajor/status/1756438765134921947]
İlk kez 1877 yılında Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedilen Phobos, Mars yüzeyinin birkaç bin kilometre üzerinde yörüngede dönen ve gezegene doğru alçalmaya devam eden asteroit büyüklüğünde bir uydu. Kızıl Gezegen'in yerçekimi kuvveti nedeniyle Phobos, eninde sonunda parçalara ayrılacak.
Phobos ve Mars'ın diğer uydusu Deimos'un oluşumları ise oldukça esrarengiz. Bilim insanları asteroit kuşağından mı, çarpışmalardan mı, erken Güneş sisteminden kalan enkazdan mı yoksa başka bir senaryodan mı geldiklerinden emin değiller.
Yıllar boyunca pek çok uzay aracı yakın uçuş gerçekleştirmiş olsa da henüz hiçbir uzay aracı Phobos'u ziyaret edemedi. Ancak Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) 2026 yılında Martian Moons Exploration (MMX) misyonunu Phobos'a göndermeyi planlıyor. JAXA, MMX göreviyle bu küçük uydudan numune toplayarak Dünya’ye geri gelecek.Kaynakça https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-images/# https://www.space.com/mars-solar-eclipse-phobos-sun-perseverance-video Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.