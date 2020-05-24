Marvel’s Iron Man VR oyununun demosu yayınlandı!

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Geçtiğimiz yılın ilk aylarında duyrulan ve 3 Temmuz'da piyasaya sürüleceği açıklanan Marvel's Iron Man VR oyunu için ücretsiz demo yayınlandı. PlayStation Store'da yer alan demo ücretsiz olsa da yalnızca PS VR kullanıcıları demodan yararlanabilecek.

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Marvel's Iron Man VR oyununda oyuncu Tony Stark'a can verecek. Iron Man kostümünü giyerek öncelikle demir zırhı ve kabiliyetlerini kontrol ederek Malibu çevresinde uçmayı öğrenmek gerekiyor.

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Demo içeriği;

“Malibu” eğitim görevi

Tony, Friday ve Pepper Potts başrollü interaktif Stark Jet sineması

“Out of the Blue” Stark Jet oyun görevi

Flight Challenge isteğe bağlı görevi

Advanced Combat Challenge isteğe bağlı görev

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Lansman gününde Iron Man VR, Marvel's Iron Man All-In-One Paketi adlı özel bir PlayStation VR ürün paketinin bir parçası olarak piyasaya sürülecek ancak Avrupa ülkeri bu paketten yararlanamıyor. Paket, oyunu oynamak için ihtiyaç duyulan tüm sistemi içeriyor(Bir PlayStation VR Kulaklık Seti, bir PS Kamera ve iki PS Move Hareket Kontrol Cihazı). Ön siparişe açılan paketin ücreti ise 349.99$

Demo sürüme buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.engadget.com/iron-man-vr-demo-221251614.html

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