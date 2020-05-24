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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel’s Iron Man VR oyununun demosu yayınlandı!

    Lansmanına iki aydan az bir zaman kala Marvel's Iron Man VR oyununun ücretsiz demosu PlayStation Store'da erişilebilir durumda. Oyunu oynayabilmek için PlayStation VR gerekiyor.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Marvel’s Iron Man VR oyununun demosu yayınlandı!
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    Geçtiğimiz yılın ilk aylarında duyrulan ve 3 Temmuz'da piyasaya sürüleceği açıklanan Marvel's Iron Man VR oyunu için ücretsiz demo yayınlandı. PlayStation Store'da yer alan demo ücretsiz olsa da yalnızca PS VR kullanıcıları demodan yararlanabilecek.

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    Marvel's Iron Man VR oyununda oyuncu Tony Stark'a can verecek. Iron Man kostümünü giyerek öncelikle demir zırhı ve kabiliyetlerini kontrol ederek Malibu çevresinde uçmayı öğrenmek gerekiyor.

    Marvel’s Iron Man VR oyununun demosu yayınlandı!
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    Demo içeriği;

    • “Malibu” eğitim görevi
    • Tony, Friday ve Pepper Potts başrollü interaktif Stark Jet sineması
    • “Out of the Blue” Stark Jet oyun görevi
    • Flight Challenge isteğe bağlı görevi
    • Advanced Combat Challenge isteğe bağlı görev

    Marvel’s Iron Man VR oyununun demosu yayınlandı!
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    Lansman gününde Iron Man VR, Marvel's Iron Man All-In-One Paketi adlı özel bir PlayStation VR ürün paketinin bir parçası olarak piyasaya sürülecek ancak Avrupa ülkeri bu paketten yararlanamıyor. Paket, oyunu oynamak için ihtiyaç duyulan tüm sistemi içeriyor(Bir PlayStation VR Kulaklık Seti, bir PS Kamera ve iki PS Move Hareket Kontrol Cihazı). Ön siparişe açılan paketin ücreti ise 349.99$

    Demo sürüme buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/iron-man-vr-demo-221251614.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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