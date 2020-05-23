Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek!

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Realme X3 SuperZoom, hakkında çıkan birçok söylenti için Realme Europe, telefonun temel özelliklerinden bazılarını doğrulayan posterler yayınladı. X3 SuperZoom, 26 Mayıs'ta yapılacak lansmanla resmen tanıtalacak.

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Realme, X3 SuperZoom'un Qualcomm Snapdragon 855+ yonga seti ile güçlendirildiğini doğruladı. Realme'nin bu yonga setini tercih etmesindeki amaç daha düşük bir ücretle telefonu müşteriye sunabilmek. Şirket ayrıca X3 SuperZoom'un şu anda AnTuTu benchmarkında Snapdragon 855+ 'a sahip akıllı telefonlar arasında en yüksek puana sahip olduğu söyleniyor.

Realme X3 SuperZoom teknik özellikleri

Realme X3 SuperZoom, 6.6 inç Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip. Ekran 120Hz yüksek yenileme hızını da destekler. Ayrıca, damlalara karşı ek koruma sağlamak için Gorilla Glass 5 ile kaplanmış.

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Telefon, Adreno 640 GPU'lu Qualcomm Snapdragon 855+ yongasıyla çalışıyor ve 12GB'a kadar RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama seçenekleriyle gelecek. Android 10 tabanlı Realme UI de telefonda hazır olacak.

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X3 SuperZoom, Samsung'un GW1 sensörünü kullanan birincil 64MP kamera, 5x'e kadar optik zoom ve 60x'e kadar hibrit zoom'a sahip 8MP periskop kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kameradan oluşan dörtlü kamera kurulumuyla birlikte gelecek. Önde, 105 derecelik görüş alanına sahip 8 MP geniş açılı kamera ile birlikte 32 MP birincil kamera var.

Telefon, 30W hızlı şarj desteği ve 4200mAh bataryaya sahip.

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Realme, 26 Mayıs'ta Realme X3 SuperZoom ile birlikte Realme TV, Realme akıllı saat ve Realme X50 Pro Player akıllı telefonunu tanıtması beklenen bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

https://www.91mobiles.com/hub/realme-x3-superzoom-specifications-snapdragon-855-plus-display-design/

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