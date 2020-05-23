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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek!

    Realme X3 SuperZoom'un temel özellikleri onaylandı. Telefon, 120Hz yenileme hızna sahipı ekran, Snapdragon 855+ işlemci ve 60x dijital zoom kamera ile birlikte 26 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek!
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    Realme X3 SuperZoom, hakkında çıkan birçok söylenti için Realme Europe, telefonun temel özelliklerinden bazılarını doğrulayan posterler yayınladı. X3 SuperZoom, 26 Mayıs'ta yapılacak lansmanla resmen tanıtalacak.

    Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek!
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    Realme, X3 SuperZoom'un Qualcomm Snapdragon 855+ yonga seti ile güçlendirildiğini doğruladı. Realme'nin bu yonga setini tercih etmesindeki amaç daha düşük bir ücretle telefonu müşteriye sunabilmek. Şirket ayrıca X3 SuperZoom'un şu anda AnTuTu benchmarkında Snapdragon 855+ 'a sahip akıllı telefonlar arasında en yüksek puana sahip olduğu söyleniyor. 

    Realme X3 SuperZoom teknik özellikleri

    Realme X3 SuperZoom, 6.6 inç Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip. Ekran 120Hz yüksek yenileme hızını da destekler. Ayrıca, damlalara karşı ek koruma sağlamak için Gorilla Glass 5 ile kaplanmış.

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    Telefon, Adreno 640 GPU'lu Qualcomm Snapdragon 855+ yongasıyla çalışıyor ve 12GB'a kadar RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama seçenekleriyle gelecek. Android 10 tabanlı Realme UI de telefonda hazır olacak.

    Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek!
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    X3 SuperZoom, Samsung'un GW1 sensörünü kullanan birincil 64MP kamera, 5x'e kadar optik zoom ve 60x'e kadar hibrit zoom'a sahip 8MP periskop kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kameradan oluşan dörtlü kamera kurulumuyla birlikte gelecek. Önde, 105 derecelik görüş alanına sahip 8 MP geniş açılı kamera ile birlikte 32 MP birincil kamera var.

    Telefon, 30W hızlı şarj desteği ve 4200mAh bataryaya sahip.

    Ayrıca Bkz. "Antutu, Huawei Enjoy Z 5G için Dimensity 800 işlemcisini doğruladı"

    Realme, 26 Mayıs'ta Realme X3 SuperZoom ile birlikte Realme TV, Realme akıllı saat ve Realme X50 Pro Player akıllı telefonunu tanıtması beklenen bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.



    https://www.91mobiles.com/hub/realme-x3-superzoom-specifications-snapdragon-855-plus-display-design/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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