MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim Salı günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceğini duyurmuştu. Açıklamada İlkokul 2,3 ve 4. sınıflar, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dâhilinde yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu.

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Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu paylaşımın ardından çalışmalarına hız veren Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin detaylarını içeren açıklamayı yaptı. Buna göre İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar haftada 2 gün okula gidecek. Haftada 2 günü kapsayan eğitim ve öğretim süreci esnasında; İlkokul 1, 2, 3 ve 4. ile ortaokul 8. sınıflar 6+6 toplamda 12 saat, imam hatip ortaokulları 7+7 toplamda 14 saat ve lise hazırlık sınıfları ile 12. Sınıflar ise 8+8 toplamda 16 saat olacak şekilde ders görecek.

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Köy ve benzeri yerlerde tüm dersler yüz yüze

Nüfusun seyrek olduğu köy ve benzeri yerlerde ise ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının tüm seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Bu okullarda eğitimin haftada kaç gün süreyle icra edileceğini bu kurullar belirleyecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden minikler ise haftada 5 gün ve günde 6 ders etkinlik saati yapılacak şekilde yüz yüze eğitim alacak.

Cumartesi günleri de yüz yüze eğitim olabilir kararı

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Ders süresine baktığımızda, sınıflarında 30 dakika süreyle ders işleneceğini ve ders arası dinlenme süresinin 10 dakika olacağını görüyoruz. Önemli bir diğer detay ise Valiliklerin alacağı karar doğrultusunda, ilkokul ve ortaokul 8. sınıflarda cumartesi günleri de yüz yüze eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirebilecek olması.

Hangi derslerin yüz yüze yapılacağı ile ilgili MEB açıklamasına göre:

İlkokul ve Ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri,

İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri,

Lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, tüm kademelerde yukarıda bahsedilen derslerin dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Uzaktan eğitim sürecinde de 1 ders saati süresi 30 dakika olacak.

Daha önce de gündeme geldiği gibi yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliden yazılı onay talep edilecek ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak bu öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.

https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-meb-okul-oncesi-egitim-kurumlarinda-yuz-yuze-egitimin-detaylarini-acikladi-6072708/

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