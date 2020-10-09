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    MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı

    MEB, 6 Ekim Salı günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceği kararının ardından öğrenci ve velileri ilgilendiren detayları açıkladı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim Salı günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceğini duyurmuştu. Açıklamada İlkokul 2,3 ve 4. sınıflar, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dâhilinde yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu.

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    Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu paylaşımın ardından çalışmalarına hız veren Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin detaylarını içeren açıklamayı yaptı. Buna göre İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar haftada 2 gün okula gidecek. Haftada 2 günü kapsayan eğitim ve öğretim süreci esnasında; İlkokul 1, 2, 3 ve 4. ile ortaokul 8. sınıflar 6+6 toplamda 12 saat, imam hatip ortaokulları 7+7 toplamda 14 saat ve lise hazırlık sınıfları ile 12. Sınıflar ise 8+8 toplamda 16 saat olacak şekilde ders görecek.

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    Köy ve benzeri yerlerde tüm dersler yüz yüze 

    Nüfusun seyrek olduğu köy ve benzeri yerlerde ise ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının tüm seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Bu okullarda eğitimin haftada kaç gün süreyle icra edileceğini bu kurullar belirleyecek.

    Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden minikler ise haftada 5 gün ve günde 6 ders etkinlik saati yapılacak şekilde yüz yüze eğitim alacak.

    Cumartesi günleri de yüz yüze eğitim olabilir kararı

    MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı
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    Ders süresine baktığımızda, sınıflarında 30 dakika süreyle ders işleneceğini ve ders arası dinlenme süresinin 10 dakika olacağını görüyoruz. Önemli bir diğer detay ise Valiliklerin alacağı karar doğrultusunda, ilkokul ve ortaokul 8. sınıflarda cumartesi günleri de yüz yüze eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirebilecek olması.

    Hangi derslerin yüz yüze yapılacağı ile ilgili MEB açıklamasına göre:

    • İlkokul ve Ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri,
    • İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri,
    • Lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, tüm kademelerde yukarıda bahsedilen derslerin dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Uzaktan eğitim sürecinde de 1 ders saati süresi 30 dakika olacak.

    Daha önce de gündeme geldiği gibi yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliden yazılı onay talep edilecek ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak bu öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-meb-okul-oncesi-egitim-kurumlarinda-yuz-yuze-egitimin-detaylarini-acikladi-6072708/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    madalya burda (madalya burda) 6 gün
    EĞİTİME DAİR NE VARSA

    https://madalyaburda.com/egitimde-ogretmenlerin-yeri/

    Okullar ve organizasyonlar için ödül madalyası ihtiyacını karşılamak amacıyla madalya yaptırmak isteyen öğretmenlerimize, madalya hakkında bilgileri,görsel örnekleri sitemizde paylaşarak okullarımızın hizmetine sunmaktayız
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 hf.
    Bakkal yönetir gibi ülke yönetmenin sonuçları. Uzun vadeli planı bırak önümüzdeki ay için bile tutarlı plan yapamıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 hf. 3qzotix
    keşke bakkal yönetir gibi yönetseler.....
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    2. döneme kadar göndermeyeceğim kimse kusura bakmasın.
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Salgını durdurmamış mıydık biz, TTB yalancıydı hani püskevit bey kapatılsın filan diyordu eajksjaf..Neden bu önlemler? Üniversiteler hala kapalı.. Eğitime bile devam edemiyoruz, LoL.
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    Yanfo (Yavuz ) 2 hf.
    Köy ve benzeri yerlerde tüm dersler yüz yüze, çünkü altyapı yok. Anladığımız kadarıyla altyapıyı geliştirip güçlendirme gibi projeleri de yok.

    İşte feraset!
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