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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu

    CTech tarafından Anka-S için geliştirilen uydu hava terminallerinin teslimatı temmuz ayında başladı ve kısa sürede 15 hava terminali TUSAŞ'ın kullanımına sunuldu.
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu
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    Türkiye'nin insansız hava araçlarının (İHA) yerli uydu terminalleriyle kontrol edilmesini sağlayacak projede teslimatlar başladı. Ultra kompakt sistemler sayesinde, kara araçlarına ve nispeten daha küçük taktik İHA’lar Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel’e de uydu haberleşme imkanı kazandırılacak.

    Çalışmalar 2014'te başladı

    İlk etapta 2014'te ANKA-S Projesi kapsamında uydu modem sistemini geliştirmek üzere başlayan çalışmalar, 2017'de ilk yerli İHA uydu haberleşme terminalinin gerçekleştirilmesiyle devam etti. Halihazırda 2018'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile imzalanan sözleşmeye uygun olarak İHA’lar için geniş bant uydu haberleşme sistemleri üretimi sürdürülüyor.

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    Temmuz ayında ANKA-S için ilk teslimat gerçekleştirilirken yakın zamanda yapılan yeni teslimatla toplamda 15 hava terminali ve 2 MiniHUB, TUSAŞ'ın kullanımına sunuldu. Toplamda 40’a yakın hava terminali ve 10’dan fazla MiniHUB ile donatılmış mobil yer istasyonu ve 1 adet HUB sistemlerimizin teslimatları 2020-2021 içinde tamamlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Sırbistan Cumhurbaşkanından Türk İHA'larına övgü: "Anlaşabilirsek satın almak istiyoruz""

    İHA’lar üzerinde yer alan hava terminali ve yer kontrol sistemleri gereken tüm sistem bileşenlerini içerecek şekilde HUB, MiniHUB ve mobil yer istasyonundan oluşuyor. CTech'in sunduğu geniş band çözümü, İHA’ların 20 Mbps’leri aşan hızlarda faydalı yük verisini yer kontrol istasyonuna aktarmasını sağlıyor. Tamamen ölçeklenebilir yapıda olan bu sistem sayesinde istenirse tek bir İHA operasyonu istenirse de onlarcasının aynı anda icrası sağlanabiliyor.

    Yer kontrol istasyonlarının mobilitesi arttı

    CTech ayrıca mobil yer istasyonu ihtiyacına TUSAŞ ile yeni yaklaşım getirdi. Bu yaklaşım sayesinde sahada özel bir tekerlekli araca ihtiyaç duyan ağır, hantal mobil yer istasyonları; hem ağırlık hem de boyut olarak daha küçük "konuşlandırılabilir" yapıya getirildi ve güvenlik güçlerine önemli bir mobilite kabiliyeti sağlandı.

    Geliştirilen konuşlandırılabilir/mobil uydu yer istasyonu muadillerine göre çok daha hafif ve küçük olmasına rağmen kullanılan 3,7 metre antenle muadilleri ile aynı yetenekleri sergileyebiliyor. Bu sistem askeri uygulamalar yanında sınır güvenliği, acil yardım, mobil polis uygulamalarındaki ihtiyaçları da karşılayacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 2 hf. en beğenilen wox
    Bencesi ne ya, ne bilgin varda çöp diyorsun erğen?
    Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hanahmet (ahmet han ayas) 2 hf. nebulabado
    Yani daha çok çalışmamız lazım. çok!
    15 - 20 senede bu kadar oldu. Bir 20 sene sonra bu saydıklarım da olur inşallah.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 2 hf. wox
    Sabah gel, bizim manavda satınalma müdürü olarak başlaşllkhgfc
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Bence senin beynin çöp vestel sayesinde 100 bin insan karnını doyuruyor en az benim evde beyaz eşyaların hepsi vestel ve hiçbir arızasını görmedim piyasadaki eşyalardan yarı fiyatına aldım bilmeden konuşuyorsun
    Yanıtla +2
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    nebulabado 2 hf.
    Artık atılması gereken en son ve en zor adım kaldı, o adım ise ürettiğimiz uyduları kendi fırlatma sistemi ile yörüngeye taşıyabilmek.

    Ayrıca bu teknolojinin bir artısı ise kıtalar arası balistik füze teknolojisinin çok yakınlaşması olacak.
    2 Yanıt Yanıtla
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    hanahmet (ahmet han ayas) 2 hf. nebulabado
    Son adım değil. Daha yapılacak çok şey var.
    - dediğin gibi Fırlatma rampası
    - Uzay roket sistemi
    - Uydu imha sistemleri
    - 6. nesil Savaş uçağı
    - Nükleer santral
    - Nükleer güç ile çalışan denizaltılar.
    - Nükleer güç ile çalışan savaş gemisi, uçak gemisi.
    - ve aklıma gelmeyen savaş teknolojileri
    Yanıtla +2
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    hanahmet (ahmet han ayas) 2 hf. nebulabado
    Yani daha çok çalışmamız lazım. çok!
    15 - 20 senede bu kadar oldu. Bir 20 sene sonra bu saydıklarım da olur inşallah.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wox (ersan ersan) 2 hf.
    Vestelin karayel'i de aynı telefon televizyonları gibi çöp. Bence silahlı kuvvetlerimiz bu ürünü almasın kullanmasın. Verilen paraya yazık
    5 Yanıt Yanıtla +2
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    mokoko_TR 2 hf. wox
    Bencesi ne ya, ne bilgin varda çöp diyorsun erğen?
    Yanıtla +24
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    azizfikri 2 hf. wox
    Sabah gel, bizim manavda satınalma müdürü olarak başlaşllkhgfc
    Yanıtla +4
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    ahmetbmyo (ahme t) 2 hf. wox
    Kardeş bı şeye çöp diyebilmek için ondan daha iyi bir şeyin herşeyimi çok iyi bilecek derecede geliştirme kabiliyetine sahip olman gerekir sen ne yaptın anlat bilek
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