Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu

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Türkiye'nin insansız hava araçlarının (İHA) yerli uydu terminalleriyle kontrol edilmesini sağlayacak projede teslimatlar başladı. Ultra kompakt sistemler sayesinde, kara araçlarına ve nispeten daha küçük taktik İHA’lar Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel’e de uydu haberleşme imkanı kazandırılacak.

Çalışmalar 2014'te başladı

İlk etapta 2014'te ANKA-S Projesi kapsamında uydu modem sistemini geliştirmek üzere başlayan çalışmalar, 2017'de ilk yerli İHA uydu haberleşme terminalinin gerçekleştirilmesiyle devam etti. Halihazırda 2018'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile imzalanan sözleşmeye uygun olarak İHA’lar için geniş bant uydu haberleşme sistemleri üretimi sürdürülüyor.

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Temmuz ayında ANKA-S için ilk teslimat gerçekleştirilirken yakın zamanda yapılan yeni teslimatla toplamda 15 hava terminali ve 2 MiniHUB, TUSAŞ'ın kullanımına sunuldu. Toplamda 40’a yakın hava terminali ve 10’dan fazla MiniHUB ile donatılmış mobil yer istasyonu ve 1 adet HUB sistemlerimizin teslimatları 2020-2021 içinde tamamlanacak.

Ayrıca Bkz. "Sırbistan Cumhurbaşkanından Türk İHA'larına övgü: "Anlaşabilirsek satın almak istiyoruz""

İHA’lar üzerinde yer alan hava terminali ve yer kontrol sistemleri gereken tüm sistem bileşenlerini içerecek şekilde HUB, MiniHUB ve mobil yer istasyonundan oluşuyor. CTech'in sunduğu geniş band çözümü, İHA’ların 20 Mbps’leri aşan hızlarda faydalı yük verisini yer kontrol istasyonuna aktarmasını sağlıyor. Tamamen ölçeklenebilir yapıda olan bu sistem sayesinde istenirse tek bir İHA operasyonu istenirse de onlarcasının aynı anda icrası sağlanabiliyor.

Yer kontrol istasyonlarının mobilitesi arttı

CTech ayrıca mobil yer istasyonu ihtiyacına TUSAŞ ile yeni yaklaşım getirdi. Bu yaklaşım sayesinde sahada özel bir tekerlekli araca ihtiyaç duyan ağır, hantal mobil yer istasyonları; hem ağırlık hem de boyut olarak daha küçük "konuşlandırılabilir" yapıya getirildi ve güvenlik güçlerine önemli bir mobilite kabiliyeti sağlandı.

Geliştirilen konuşlandırılabilir/mobil uydu yer istasyonu muadillerine göre çok daha hafif ve küçük olmasına rağmen kullanılan 3,7 metre antenle muadilleri ile aynı yetenekleri sergileyebiliyor. Bu sistem askeri uygulamalar yanında sınır güvenliği, acil yardım, mobil polis uygulamalarındaki ihtiyaçları da karşılayacak.

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