MediaMarkt, işe alımlarda ön mülakatları Türkçe yapay zeka ile yapacak

Tam Boyutta Gör Yapay zeka, hayatın her alanında olduğu gibi insan kaynakları alanında da kullanılmaya başlandı. MediaMarkt, işe alımlarda ön mülakat aşamasında yapay zekadan destek alacağını duyurdu.

Türkiye’de MediaMarkt’a başvuran adayların ön mülakatları AI’M Hiring adı verilen yapay zeka platformu üzerinden gerçekleştirilecek. MediaMarkt, yapay zekadan destek alarak hem aday hem de işveren için zamandan tasarruf sağlamayı ve operasyonel anlamda sürece verimlilik kazanmayı hedefliyor.

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Sistem nasıl çalışıyor?

Açık pozisyonlara uygun nitelikteki adaylar, e-posta üzerinden yapay zekâ destekli işe alım programı AI’M Hiring’e link üzerinden davet ediliyor. Daveti kabul eden adaylar sisteme kaydolup giriş yaptıktan sonra AI’DA’nın bilgilendirme videosuyla karşılaşıyor. Bilgilendirme videosunu izleyen adayın ön mülakat süreci başlatılıyor ve adaya MediaMarkt ile ilgili yetkinliklerini kapsayan Türkçe ve İngilizce sorular yöneltiliyor. Daha sonra, sorulara verdiği yanıtlar çerçevesinde, adayın MediaMarkt yetkinliklerine göre “ısı haritası analizi” yapay zekâ tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ısı haritası analizi de işe alım uzmanlarına işe alıma yönelik kısa bir liste sunarak, ilk 5 sırada yer alan adayların ikinci aşamaya geçmesini ve işe alım yöneticisiyle görüşmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde açık pozisyona aday kişilerin, ön elemeleri titizlikle ele alınırken, kısa sürede daha fazla adaya ulaşılması hedefleniyor.

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