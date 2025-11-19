Grok 4.1 tanıtıldı: Daha doğal, daha samimi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google’ın Gemini 3 yapay zekâ modelini tanıttığı saatlerde Elon Musk da Grok modelinin 4.1 sürümünü görücüye çıkardı. Grok 4.1 daha iyi düşünmenin yanı sıra kullanıcıya artık daha samimi tepkiler verecek.

Grok 4.1 artık daha samimi

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Grok 4.1 modeli duygusal uyanıklık ve yazım kalitesi açısından önemli güncellemeler aldı. Artık sohbetler daha samimi bir havada geçerken standart bir sohbet robotu tepkilerinin aksine empati ve espri anlayışı ile harmanlanıyor. Grok kullanıcıya sanki karşısında zeki bir arkadaşı varmış havası uyandıracak.

Popüler yapay zekâ benchmark testlerine de giren Grok 4.1 modeli LMArena metin işleme tablosunda 1483 puan ile rekabetin epey üzerine çıkmış. EQ-Bench3 duygusal zekâ tablosunda ise 1586 puan ile lider durumda.

Ama güncellemenin tamamen olumlu tarafları yok. Grok 4.1’in model kartlarında, önceki versiyona göre dürüst olmayan cevaplar verme ve manipülatif davranma oranlarının biraz arttığı belirtiliyor.

Ayrıca Thinking modundayken tartışmalı / sınırda konulara girmeye daha istekli ve API üzerinden prompt-injection (komut enjeksiyonu) saldırılarıyla istismar edilmesi biraz daha kolay.

Bu problemlerin hiçbiri büyük bir sürpriz değil çünkü xAI şirketi, Grok 4.1 modelini daha ifade özgürlüğü yüksek ve daha az filtreli bir model olarak tanıtıyor. Grok 4.1 modeline mobil uygulama içerisinden ya da X uygulamasındaki Grok modülünden erişilebiliyor.





