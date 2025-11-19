Giriş
    Grok 4.1 tanıtıldı: Daha doğal, daha samimi

    Elon Musk popüler yapay zekâ modeli Grok’un yeni versiyonunu duyurdu. Grok 4.1 pek çok açıdan kendisini geliştirirken manipülasyonlara da açık hale geliyor.     

    Grok 4.1 Tam Boyutta Gör
    Google’ın Gemini 3 yapay zekâ modelini tanıttığı saatlerde Elon Musk da Grok modelinin 4.1 sürümünü görücüye çıkardı. Grok 4.1 daha iyi düşünmenin yanı sıra kullanıcıya artık daha samimi tepkiler verecek. 

    Grok 4.1 artık daha samimi

    Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Grok 4.1 modeli duygusal uyanıklık ve yazım kalitesi açısından önemli güncellemeler aldı. Artık sohbetler daha samimi bir havada geçerken standart bir sohbet robotu tepkilerinin aksine empati ve espri anlayışı ile harmanlanıyor. Grok kullanıcıya sanki karşısında zeki bir arkadaşı varmış havası uyandıracak. 

    Popüler yapay zekâ benchmark testlerine de giren Grok 4.1 modeli LMArena metin işleme tablosunda 1483 puan ile rekabetin epey üzerine çıkmış. EQ-Bench3 duygusal zekâ tablosunda ise 1586 puan ile lider durumda. 

    Ama güncellemenin tamamen olumlu tarafları yok. Grok 4.1’in model kartlarında, önceki versiyona göre dürüst olmayan cevaplar verme ve manipülatif davranma oranlarının biraz arttığı belirtiliyor.

    Grok 4.1 samimi ancak manipülatif Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Thinking modundayken tartışmalı / sınırda konulara girmeye daha istekli ve API üzerinden prompt-injection (komut enjeksiyonu) saldırılarıyla istismar edilmesi biraz daha kolay.

    Bu problemlerin hiçbiri büyük bir sürpriz değil çünkü xAI şirketi, Grok 4.1 modelini daha ifade özgürlüğü yüksek ve daha az filtreli bir model olarak tanıtıyor. Grok 4.1 modeline mobil uygulama içerisinden ya da X uygulamasındaki Grok modülünden erişilebiliyor. 

     
     

