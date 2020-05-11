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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon geliyor: iQOO Z1

    MediaTek'in kısa süre önce duyurduğu 5G destekli yeni işlemcisi ilk kez iQOO Z1'de karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun lansman tarihi resmi olarak açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon geliyor: iQOO Z1
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    Vivo resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla iQOO markası altında çıkaracağı yeni akıllı telefonunun tanıtım tarihini duyurdu. iQOO Z1 olarak adlandırılan cihaz 19 Mayıs Salı günü resmiyet kazanacak.

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    Akıllı telefon MediaTek Dimensity 1000 Plus işlemciyle güçlendirilen ilk telefon olacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yonga setinin 7 nm fabrikasyon sürecini temel aldığını belirtelim.

    MediaTek Dimensity 1000 Plus'lı ilk telefon geliyor: iQOO Z1
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    5G destekli işlemci

    MediaTek Dimensity 1000 Plus, entegre 5G modem içeriyor. Ayrıca maksimum 2.6 GHz saat hızında çalışan dört adet Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz frekansına sahip dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdek barındırıyor.

    iQOO Z1, 144 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran ve 44 watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Cihazın diğer özellikleri henüz bilinmiyor ancak iQOO Neo3'le benzer olacağına dair bilgiler var.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    msatic 4 gün
    Rekabet iyidir, açıkçası ben Mediatek'in daha da yaygınlaşmasını hatta Qualcomm'a farklı rakiplerin de çıkmasını çok isterim. Rekabet olmazsa son kullanıcı karlı çıkmaz. Kaldı ki Redmi Note 8 Pro, MTK işlemcisiyle Türkiye'de çok sattı ve beğenildi. Bu da gelsin bakalım..
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Zaten MediaTek lansman görüntülerinde iQOO vardı. Beklenen bir şey.
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