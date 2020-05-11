Futbolda online antrenman ve online röportaj dönemi başladı

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Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alışkanlığımız değişmek zorunda kaldı. İş, eğitim, eğlence dijital ortam üzerinden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), normalleşme planı kapsamında futbol maçlarını oynatmayı düşünüyor ancak “sosyal mesafe” tedbirleri gereği bazı uygulamaların değişmesi gerekecek.

TFF, 12 Haziran tarihinde futbol liglerinin başlatılacağını duyurdu. Koronavirüs riskini aza indirmek için “Futbola Dönüş Öneri Protokolü” yayınladı.

Online röportaj

Evlere kapandığımız şu günlerde Zoom, Teams, Discord gibi dijital konferans uygulamaları yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Eğitimler, iş toplantıları, arkadaşlar arası sohbetler bu uygulamalar üzerinden yapılıyor. Görünen o ki futbolda da bu uygulamalar kullanılacak. TFF tarafından hazırlanan protokole göre bazı senaryolarda bu uygulamaların kullanılması öneriliyor. Örneğin basın toplantıları ve antrenmanlar dijital ortamda yapılacak.

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Futbol maçlarından sonra basın toplantıları yapılmaya devam edilecek ancak TFF’nin öncelikli önerisine göre röportajların dijital platformlar üzerinden yapılması gerekiyor. İmkanların el vermediği durumlarda fiziksel ortamda röportaj yapılmalı.

Dijital antrenman

Takım antrenmanı öncesinde uzaktan antrenman yöntemi TFF’nin protokolünde de öneriliyor. Takımların sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda çok sayıda kulübün bu yöntemi başarıyla uyguladığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse teknik direktör tüm takımı aynı dijital konferansa topluyor ve maç taktikleri hakkında bilgi veriyor. Süreci kontrol ediyor. Oyuncular bireysel antrenman yaparken kondisyonerleri tarafından izleniyor ve doğru tekniklerin uygulanması için uyarılarda bulunuyor. TFF’ye göre uzaktan antrenman evresi tamamlandıktan sonra sınırlı sayıda kişiyle tesiste antrenman evresine geçilmesi ve sonrasında takım antrenmanı evresine geçilmesi gerekiyor.

TFF’nin 52 sayfadan oluşan protokolünde teknolojinin kullanılmasıyla ilgili olarak bu maddeler yer alıyor. Federasyon’un planlarında değişiklik olmazsa maçlar 12 Haziran’da başlayacak ve Temmuz ayında ligler tamamlanacak. Protokolün tamamını aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz:

https://www.tff.org/Resources/TFF/Auto/ab8b48f1aeac46a8a2515acd97a93040.PDF

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