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    MediaTek Dimensity 9000 ve Oppo Pad 2 güçlerini birleştirecek

    Dimensity 9000 isimli işlemcide 1 x 3.05 GHz & 3 x 2.85 GHz & 4 x 1.8 GHz mimarisi mevcut. Çinli firmanın yeni tableti bu mimariden yararlanacak. Oppo Pad 2 neler sunacak?
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    Oppo Pad 2
    Uzaktan çalışma modelinin ve evden eğitimin yaygınlaşmasıyla Android tablet piyasasının yeniden canlandığına şahit olduk. Xiaomi, Realme, Vivo ve Oppo gibi markalar bu piyasaya bel bağladı. MediaTek Dimensity 9000 ve Oppo Pad 2 ikilisi kullanıcıları karşılayacak.

    Oppo Pad 2 neler sunacak?

    Digital Chat Station'ın sızdırdığı bilgilere göre bu modelin ekranına 2800 x 2800 piksel çözünürlük eşlik edecek. Oppo Pad ise 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan 11 inçlik bir IPS LCD ekrana ev sahipliği yapıyor.

    Şimdilik yalnızca bir bilgi sızdıran Digital Chat Station'ın daha fazla bilgi sızdırması bekleniyor. Oppo Pad'de dört adet hoparlör, 33 W şarj teknolojisi, 8360 mAh batarya kapasitesi, 256 GB dahili depolama ve 8 GB RAM mevcut. Bu bağlamda Oppo Pad 2'de bu özelliklerin daha iyisini görebiliriz.

    Oppo Pad 2 Tam Boyutta Gör
    MediaTek Dimensity 9000'i Lenovo Tab Extreme'de de göreceğiz. Oppo Pad gücünü Snapdragon 870'den alıyor. Bu işlemcinin mimarisi şu şekilde: 1 x 3.2 GHz & 3 x 2.42 GHz & 4 x 1.8 GHz.

    Milyonlarca kullanıcının gözü şu anda Oppo Reno 9 serisinin tanıtım etkinliğinde.Tablet seven kişileri de ihmal etmeyen Çinli firmanın bu tableti 2022 yılı bitmeden piyasaya sürmesi şaşırtıcı olmaz.

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