Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek Dimensity 9500e özellikleri sızdı: 3nm ve dahası

    MediaTek'in yeni çipi Dimensity 9500e, 3nm üretim süreci, 3.73GHz hız ve gelişmiş GPU mimarisiyle sızdırıldı. Lansmanın 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

    MediaTek Dimensity 9500e özellikleri sızdı: 3nm ve dahası Tam Boyutta Gör
    MediaTek'in yeni üst seviye işlemcisine ait ilk detaylar ortaya çıktı. "Dimensity 9500e" veya "Dimensity 9400++" olarak tanıtılacak yeni çip, TSMC'nin 3nm N3E süreciyle üretilecek ve 3.73GHz'e ulaşan hızlarda geliyor.

    MediaTek Dimensity 9500e geliyor

    Dimensity 9500e'nin, yılın başında tanıtılan Dimensity 9400+ modelinin yeniden optimize edilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Sızıntıya göre işlemci, 1x Cortex-X925, 3x Cortex-X4 ve 4x Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşan bir mimari kullanıyor. Grafik tarafında ise G925 MP12 GPU yer alıyor ve bu birim 1612MHz frekansında çalışıyor.

    Bu yapı, teorik olarak Dimensity 9400+ ile neredeyse aynı görünse de MediaTek'in güç verimliliği ve ısıl yönetim tarafında bazı iyileştirmeler yaptığını söyleyelim. TSMC'nin N3E üretim süreci, önceki N3B'ye göre daha yüksek verim oranı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da 9500e'nin uzun süreli yük altında daha kararlı bir performans sergilemesini sağlayabilir.

    Kaynağa göre, çipi kullanan ilk telefonlar alt amiral gemisi modeller olacak. Lansman takvimiyle ilgili tahminler, Dimensity 9500e'nin 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılacağı yönünde. Aynı dönemde Qualcomm'un da Snapdragon 8 Gen 5 modelini pazara sunması bekleniyor. MediaTek’in yeni çipi Dimensity 9500e, 3nm üretim süreci, 3.73GHz hız ve gelişmiş GPU mimarisiyle sızdırıldı. Lansmanın 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 3 dakika önce

    kod

    M
    matarese 8 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    kod alabilir miyim ? :)

    1
    1080pHD 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    elenthari 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Kupon

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Kupon icin

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    bitmediyse alaım

    C
    cagkan007 2 saat önce

    selamlar

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Teşekkürler

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Profil resmi
    FiveRoaD 3 saat önce

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    K
    Kolloidall 3 saat önce

    codinho

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Kod istiyorum.

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    Teşekkürler

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    kod?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spor salonu fiyatları asist plus 600 mg sıcak mı soğuk mu otomatik vites 1 den 2 ye geçiş vuruntu imex krem ne işe yarar multifonksiyonel fırın ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum