MediaTek Dimensity 9500e özellikleri sızdı: 3nm ve dahası

MediaTek Dimensity 9500e geliyor
Dimensity 9500e'nin, yılın başında tanıtılan Dimensity 9400+ modelinin yeniden optimize edilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Sızıntıya göre işlemci, 1x Cortex-X925, 3x Cortex-X4 ve 4x Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşan bir mimari kullanıyor. Grafik tarafında ise G925 MP12 GPU yer alıyor ve bu birim 1612MHz frekansında çalışıyor.
Bu yapı, teorik olarak Dimensity 9400+ ile neredeyse aynı görünse de MediaTek'in güç verimliliği ve ısıl yönetim tarafında bazı iyileştirmeler yaptığını söyleyelim. TSMC'nin N3E üretim süreci, önceki N3B'ye göre daha yüksek verim oranı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da 9500e'nin uzun süreli yük altında daha kararlı bir performans sergilemesini sağlayabilir.
Kaynağa göre, çipi kullanan ilk telefonlar alt amiral gemisi modeller olacak. Lansman takvimiyle ilgili tahminler, Dimensity 9500e'nin 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılacağı yönünde. Aynı dönemde Qualcomm'un da Snapdragon 8 Gen 5 modelini pazara sunması bekleniyor. MediaTek’in yeni çipi Dimensity 9500e, 3nm üretim süreci, 3.73GHz hız ve gelişmiş GPU mimarisiyle sızdırıldı. Lansmanın 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
