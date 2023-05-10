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    Anlık Bildirim

    Meg 2 fragmanı yayınlandı: Köpekbalıklarına doyamadık!

    Meg 2: Çukur adıyla vizyona girecek olan ikinci filmde yine tarih öncesi canavarları izleyeceğiz. Bu kez daha geniş bir alanda köpekbalıklarına karşı koyma mücadelesi olacak.
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    Meg 2: Çukur Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyasında önemli bir dönemi simgeleyen Jaws serisi arkasında köpekbalıklarına karşı büyük bir ön yargı bırakarak sona ermişti. Tam da köpekbalığı filmlerine doyduk derken Meg serisi yeniden korkularımızı canlandırdı.

    Meg 2: Çukur

    En büyük köpekbalığı olarak gösterilen Megadolon ile süslenmiş The Meg filmi, Pasifik Okyanusu’ndaki en derin noktalardan birinde bulunan uluslararası araştırma ekibinin başına gelenleri konu ediniyordu.  130 milyon dolar bütçeli film 530 milyon dolar hasılat elde etmişti.

    Ülkemizde de iyi bir gişe başarısı elde eden filmin devamının duyurulması da gecikmedi. Ne var ki araya pandemi girince bir ara proje iptal edildi, Türkiye’de vizyona girmeyeceği açıklandı ancak sonrasında işler yoluna girdi. Meg 2: Çukur filminden ilk fragman yayınlandı.

    Vizyon tarihi 4 Ağustos 2023 olarak belirlenen Meg 2: Çukur bu kez tarih öncesinden daha fazla yaratığı ekrana getiriyor. Yine kendi halinde eğlenen masum insanları hedef alan köpekbalığı sürüsüne elbette Jason Statham’ın hayat verdiği Jonas karşı koyuyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 9 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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