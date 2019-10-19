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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 16T'nin ilk resmi basın görseli yayınlandı

    Meizu'nun oyun odaklı yeni akıllı telefonu 23 Ekim tarihinde tanıtılacak. Çinli şirketin üst düzey yöneticilerinden biri Meizu 16T'nin tasarımını açığa çıkaran ilk basın görselini paylaştı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu 16T'nin ilk resmi basın görseli yayınlandı
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    Merakla beklenen Meizu 16T, 23 Ekim tarihinde resmen tanıtılacak. Çinli şirketin Başkan Yardımcısı Hua Hailiang, akıllı telefonu “Balina Mavisi” rengiyle gözler önüne seren ilk basın görselini yayınladı.

    Meizu 16T, uygun fiyatlı oyuncu telefonu olarak lanse edilecek. Bu nedenle şirket fiyat etiketini yüksek tutmamak için cihazda en son Snapdragon 855+ yonga seti yerine Snapdragon 855'i kullanmayı tercih etti.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 Pro, kamera delikli ekranıyla ortaya çıktı"

    Akıllı telefon geçen yılın işlemcisini kullanmasına rağmen genel performans açısından AnTuTu testlerinde 418.909 gibi oldukça iyi bir puan elde etmeyi başardı.

    Meizu 16T'nin ilk resmi basın görseli yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Üç arka kamera ve 4.400 mAh pil

    Meizu 16T'nin 2232 X 1080 piksel çözünürlükte 6.5 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile gelecek. 

    Cihazın arka tarafında 12 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sisteminin görev yapması bekleniyor.

    Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Son olarak akıllı telefonun hızlı şarj özellikli 4.400 mAh'lik pil taşıyacağını belirtelim.



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    konsoldede 47 dk.
    yaw iyide meizu ya hic android güncellemesi vermiyor diyor herkes o zaman adama sormazlar mi neden bunu alacagim güncelleme yoksa ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    MS4343 8 dk. konsoldede
    Eskisi gibi değil deniyor... ama yine de kullanıp, deneyimlemek lazım.



    Muadillerinden ucuza satılıyor, o yüzden tercih ediliyor.
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