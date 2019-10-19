Meizu 16T'nin ilk resmi basın görseli yayınlandı

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Merakla beklenen Meizu 16T, 23 Ekim tarihinde resmen tanıtılacak. Çinli şirketin Başkan Yardımcısı Hua Hailiang, akıllı telefonu “Balina Mavisi” rengiyle gözler önüne seren ilk basın görselini yayınladı.

Meizu 16T, uygun fiyatlı oyuncu telefonu olarak lanse edilecek. Bu nedenle şirket fiyat etiketini yüksek tutmamak için cihazda en son Snapdragon 855+ yonga seti yerine Snapdragon 855'i kullanmayı tercih etti.

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Akıllı telefon geçen yılın işlemcisini kullanmasına rağmen genel performans açısından AnTuTu testlerinde 418.909 gibi oldukça iyi bir puan elde etmeyi başardı.

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Üç arka kamera ve 4.400 mAh pil

Meizu 16T'nin 2232 X 1080 piksel çözünürlükte 6.5 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile gelecek.

Cihazın arka tarafında 12 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sisteminin görev yapması bekleniyor.

Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Son olarak akıllı telefonun hızlı şarj özellikli 4.400 mAh'lik pil taşıyacağını belirtelim.