OnePlus 8 Pro, kamera delikli ekranıyla ortaya çıktı

OnePlus 7T ve 7T Pro modellerinin ortaya çıkmasının ardından gözler OnePlus 8 serisine çevrildi. Hatta geçtiğimiz haftalarda OnePlus 8 modelinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise OnePlus 8 Pro’nun görselleri paylaşıldı.

Kamera delikli ekran

Bildiğiniz üzere OnePlus 7 Pro ve 7T Pro açılır kapanır mekanizmalı ön kamerayla geliyor. OnePlus 8 Pro görsellerinde ise firmanın bu mekanizmadan vazgeçip, kamera delikli ekrana geçeceği anlaşıldı. Sol üst tarafa taşınan ön kameraya ek olarak arka tarafta ise 3D ToF sensör görülebiliyor.

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Başarılı sızıntılarıyla bilinen OnLeaks tarafından sızdırılan görselleri haberimiz içerisinde inceleyebilirsiniz. Gri renkli olan OnePlus 8 Pro, mavi renkli olan ise OnePlus 8 modeline ait. Ayrıca yine aynı kaynağa göre OnePlus 8 Pro’nun ekranı 6.65 inç boyutunda olacak. Bu da 6.67 inç OnePlus 7T Pro’ya kıyasla bir miktar daha küçük olduğu manasına geliyor.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla, sıradaki OnePlus modelleri büyük değişimler sunmayacak. Tasarım olarak da önceki modellere oldukça benziyorlar. Tek fark ön kamera deliği olacak. Son olarak OnePlus 7 ve 6 serisi Mayıs ayında tanıtıldığı için OnePlus 8’i de 2020 yılının Mayıs ayında görmeyi bekliyoruz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında daha çok bilgi de gelmeye başlayacaktır.

https://www.gsmarena.com/oneplus_8_pro_leaked_renders-news-39691.php