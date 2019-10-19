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    OnePlus 8 Pro, kamera delikli ekranıyla ortaya çıktı

    OnePlus 7T serisi tanıtılalı kısa bir süre olmasına rağmen, OnePlus 8 serisini konuşmaya başladık bile. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan OnePlus 8’in ardından bugün ise OnePlus 8 Pro görüldü.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    OnePlus 8 Pro, kamera delikli ekranıyla ortaya çıktı
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    OnePlus 7T ve 7T Pro modellerinin ortaya çıkmasının ardından gözler OnePlus 8 serisine çevrildi. Hatta geçtiğimiz haftalarda OnePlus 8 modelinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise OnePlus 8 Pro’nun görselleri paylaşıldı.

    Kamera delikli ekran

    Bildiğiniz üzere OnePlus 7 Pro ve 7T Pro açılır kapanır mekanizmalı ön kamerayla geliyor. OnePlus 8 Pro görsellerinde ise firmanın bu mekanizmadan vazgeçip, kamera delikli ekrana geçeceği anlaşıldı. Sol üst tarafa taşınan ön kameraya ek olarak arka tarafta ise 3D ToF sensör görülebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Edge of Tomorrow 2 için bir iyi bir de kötü haber"

    Başarılı sızıntılarıyla bilinen OnLeaks tarafından sızdırılan görselleri haberimiz içerisinde inceleyebilirsiniz. Gri renkli olan OnePlus 8 Pro, mavi renkli olan ise OnePlus 8 modeline ait. Ayrıca yine aynı kaynağa göre OnePlus 8 Pro’nun ekranı 6.65 inç boyutunda olacak. Bu da 6.67 inç OnePlus 7T Pro’ya kıyasla bir miktar daha küçük olduğu manasına geliyor.

    OnePlus 8 Pro, kamera delikli ekranıyla ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla, sıradaki OnePlus modelleri büyük değişimler sunmayacak. Tasarım olarak da önceki modellere oldukça benziyorlar. Tek fark ön kamera deliği olacak. Son olarak OnePlus 7 ve 6 serisi Mayıs ayında tanıtıldığı için OnePlus 8’i de 2020 yılının Mayıs ayında görmeyi bekliyoruz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında daha çok bilgi de gelmeye başlayacaktır.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_8_pro_leaked_renders-news-39691.php Yorum Yaz
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    Das Boot 1 sa.
    Keskw tr de satisi olsa.
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    AribyAriana 2 sa.
    Normal çentik, damla çektik, pop-up, ve şimdilik delikli tasarım. Maşallah her sene bir tasarım akımını deniyor. Bu telefon sektörü neyi, ne kadar deneyecek merak ediyorum.
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