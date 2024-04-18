Menteebot evinizdeki en büyük yardımcınız olacak

Menteebot geliyor
Mentee Robotics tarafından geliştirilen Menteebot projesi, evlerde gerçek bir yardımcı gibi hareket edecek insansı bir robot. Kişiselleştirilebilir yapay zekâ tabanlı robot hem evde hem de üretim işlerinde kullanılabilecek.
Yürüyebilen, koşabilen ve köşelerden dönebilen robot eğitildiği takdirde sütü doldurma gibi spesifik işleri de yapabiliyor. Ayrıca ağır yük kaldırma, düzenleme gibi farklı işlere de koşulabiliyor. Robotun tasarımı ise hassas tutuş ve kavrama için özel olarak düşünülmüş. Kullanıcısı ile anlamlı sohbetler yapabiliyor. Bununla birlikte kafa yerine bir kamera modülü kullanılmış.
Menteebot en erken 2025 yılı içerisinde ticari kullanıma sunulacak. Ev ve fabrikalar için iki ayrı versiyonu üretilecek olan robotun fiyatı bilinmiyor ancak oldukça yüksek bir seviyede olacağına şüphe yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)