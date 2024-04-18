Menteebot evinizdeki en büyük yardımcınız olacak

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler insan hayatını da doğrudan etkiliyor. Bir dönem çok uzak ihtimal olarak görülen insansı yardımcı robotlar yakın zamanda evlerimizde kendisine yer bulabilir.

Menteebot geliyor

Mentee Robotics tarafından geliştirilen Menteebot projesi, evlerde gerçek bir yardımcı gibi hareket edecek insansı bir robot. Kişiselleştirilebilir yapay zekâ tabanlı robot hem evde hem de üretim işlerinde kullanılabilecek.

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Yürüyebilen, koşabilen ve köşelerden dönebilen robot eğitildiği takdirde sütü doldurma gibi spesifik işleri de yapabiliyor. Ayrıca ağır yük kaldırma, düzenleme gibi farklı işlere de koşulabiliyor. Robotun tasarımı ise hassas tutuş ve kavrama için özel olarak düşünülmüş. Kullanıcısı ile anlamlı sohbetler yapabiliyor. Bununla birlikte kafa yerine bir kamera modülü kullanılmış.

Menteebot en erken 2025 yılı içerisinde ticari kullanıma sunulacak. Ev ve fabrikalar için iki ayrı versiyonu üretilecek olan robotun fiyatı bilinmiyor ancak oldukça yüksek bir seviyede olacağına şüphe yok.

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