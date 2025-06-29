Microsoft, OpenAI'ın yapay genel zekaya (AGI) ulaşamayacağını düşünüyor

Microsoft, OpenAI'ın AGI'a Ulaşamayacağını Düşünüyor
OpenAI'ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft, bu yatırımına karşılık OpenAI'ın geliştirdiği tüm teknolojilere erişim sağlıyor. Ancak iki şirket arasında yıllar önce imzalanan anlaşma, bu erişimi AGI ile sınırlıyor. OpenAI, AGI seviyesinde bir yapay zeka geliştirdikten sonra Microsoft ile yollarını ayırabilecek. Nitekim OpenAI CEO'su Sam Altman da bir süredir buna yaklaştıklarını söylüyor. Ancak sorun şu ki Microsoft yönetimi bu açıklamaları pek dikkate almıyor. Çünkü Microsoft'a göre OpenAI, AGI'a ulaşmaktan hâlâ epey uzakta. Dahası buna gelecekte erişebileceklerinden bile şüpheliler.
Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre Sam Altman, AGI'a ulaşmalarının an meselesi olduğuna inanıyor. Diğer yandan Microsoft CEO'su Satya Nadella ise benchmark (performans testi) sonuçlarını abartıp "AGI'a ulaştık" demenin hiçbir anlam ifade etmediğini söylüyor. Nadella'ya göre Altman'ın AGI olarak pazarlamaya çalıştığı şey gerçek anlamda bir yapay genel zeka değil.
Daha da önce de aktardığımız üzere OpenAI ile Microsoft arasındaki ipler kopma noktasına gelmiş durumda. İki şirketin yakın bir gelecekte mahkemede karşı karşıya gelmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Gelen bu son haberler ise, AGI'ın tam olarak nasıl tanımlanacağının, bu davanın belki de en önemli parçası olacağını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: