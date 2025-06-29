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    Microsoft, OpenAI'ın yapay genel zekaya (AGI) ulaşamayacağını düşünüyor

    OpenAI CEO'su Sam Altman çok yakında yapay genel zeka (AGI) seviyesinde bir yapay zekaya sahip olacağını iddia ediyor ama Microsoft buna pek ikna olmamış gibi görünüyor. 

    yapay genel zeka (AGI) Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka şirketleri şu anda daha çok büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka araçları ile gündeme geliyorlar belki ama aslında pek çok şirketin odağında bu mevcut modeller değil, yapay zekanın bir sonraki evrimi olarak görülen AGI (genel yapay zeka) yer alıyor. AGI'ın tam olarak ne olduğu kime sorduğunuza göre değişse de bu ifade genelde insandan ayırt edilemeyecek kadar gelişmiş ya da insanı bile aşan bilişsel kabiliyetlere sahip yapay zekayı tanımlamak için kullanılıyor. Bu konuda net bir tanım üzerinde uzlaşılmamış olması, şu sıralar Microsoft ve OpenAI arasında da anlaşmazlığa sebep oluyor.

    Microsoft, OpenAI'ın AGI'a Ulaşamayacağını Düşünüyor

    OpenAI'ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft, bu yatırımına karşılık OpenAI'ın geliştirdiği tüm teknolojilere erişim sağlıyor. Ancak iki şirket arasında yıllar önce imzalanan anlaşma, bu erişimi AGI ile sınırlıyor. OpenAI, AGI seviyesinde bir yapay zeka geliştirdikten sonra Microsoft ile yollarını ayırabilecek. Nitekim OpenAI CEO'su Sam Altman da bir süredir buna yaklaştıklarını söylüyor. Ancak sorun şu ki Microsoft yönetimi bu açıklamaları pek dikkate almıyor. Çünkü Microsoft'a göre OpenAI, AGI'a ulaşmaktan hâlâ epey uzakta. Dahası buna gelecekte erişebileceklerinden bile şüpheliler.

    Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre Sam Altman, AGI'a ulaşmalarının an meselesi olduğuna inanıyor. Diğer yandan Microsoft CEO'su Satya Nadella ise benchmark (performans testi) sonuçlarını abartıp "AGI'a ulaştık" demenin hiçbir anlam ifade etmediğini söylüyor. Nadella'ya göre Altman'ın AGI olarak pazarlamaya çalıştığı şey gerçek anlamda bir yapay genel zeka değil.

    Daha da önce de aktardığımız üzere OpenAI ile Microsoft arasındaki ipler kopma noktasına gelmiş durumda. İki şirketin yakın bir gelecekte mahkemede karşı karşıya gelmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Gelen bu son haberler ise, AGI'ın tam olarak nasıl tanımlanacağının, bu davanın belki de en önemli parçası olacağını gösteriyor.

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