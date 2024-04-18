Sürücüsüz otonom taksiler otobanda trafiği tıkadı

Waymo robotaksiler trafiği tıkadı
Waymo’nun sürücüsüz araçları günün her saati çalışmıyor ve belirli saatlerde şirketin şehir merkezinde bulunan istasyonuna geri dönüyor. Tam da bu sırada 7 adet Waymo aracı geri dönüşe başlamışken önde ilerleyen robotaksi, trafik konileriyle kapatılmış bir yolla karşılaştı. Waymo sözcüsüne göre açık olan tek yol otobana çıkıyordu ancak Waymo, robotaksilerinin otobana çıkmasına izin vermiyor. Bu nedenden dolayı yedi araç arka arkaya sıralanarak trafiğin tıkanmasına sebep oldu, zira trafik konilerini de aşamıyorlar.
Arka tarafta sıkışıp kalan insan sürücüler ise araçlarından inerek konileri fiziksel olarak yoldan çektikleri ve böylece yolu açtıkları belirtiliyor. Waymo ise yaptığı açıklamada araçları manuel olarak kurtarmak için yol yardım ekiplerinin gönderildiği ve tüm sürecin 30 dakikadan fazla sürmediği aktarıldı.
Esasında Kaliforniyalı düzenleyici kurumlar kısa bir süre önce Waymo’nun otonom robotaksi hizmetinin San Francisco otoyollarında insan sürücü olmadan çalışabilmelerine izin vermişti. Ancak şirket halen otoyollarda sadece insan sürücülerin araçta bulunması şartıyla testlere devam ediyor, insan olmadan araçlarının otobanlara girmesini şimdilik istemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)