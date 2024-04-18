Tam Boyutta Gör Daha önce Google Self-Driving Car Project olarak bilinen Kaliforniya Kaliforniya merkezli otonom sürüş teknolojisi şirketi Waymo, sürüsüz otonom taksilerinin testleri sürdürüyor. ABD’nin bazı eyalet ve şehirlerinde bazı sınırlamalarla test edilen Waymo’nun robotaksileri görünüşe göre kısa bir süre önce San Francisco’da otobana çıkan bir yolu trafiğe tıkadı.

Waymo robotaksiler trafiği tıkadı

Waymo’nun sürücüsüz araçları günün her saati çalışmıyor ve belirli saatlerde şirketin şehir merkezinde bulunan istasyonuna geri dönüyor. Tam da bu sırada 7 adet Waymo aracı geri dönüşe başlamışken önde ilerleyen robotaksi, trafik konileriyle kapatılmış bir yolla karşılaştı. Waymo sözcüsüne göre açık olan tek yol otobana çıkıyordu ancak Waymo, robotaksilerinin otobana çıkmasına izin vermiyor. Bu nedenden dolayı yedi araç arka arkaya sıralanarak trafiğin tıkanmasına sebep oldu, zira trafik konilerini de aşamıyorlar.

Arka tarafta sıkışıp kalan insan sürücüler ise araçlarından inerek konileri fiziksel olarak yoldan çektikleri ve böylece yolu açtıkları belirtiliyor. Waymo ise yaptığı açıklamada araçları manuel olarak kurtarmak için yol yardım ekiplerinin gönderildiği ve tüm sürecin 30 dakikadan fazla sürmediği aktarıldı.

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Esasında Kaliforniyalı düzenleyici kurumlar kısa bir süre önce Waymo’nun otonom robotaksi hizmetinin San Francisco otoyollarında insan sürücü olmadan çalışabilmelerine izin vermişti. Ancak şirket halen otoyollarda sadece insan sürücülerin araçta bulunması şartıyla testlere devam ediyor, insan olmadan araçlarının otobanlara girmesini şimdilik istemiyor.

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Sürücüsüz otonom taksiler otobanda trafiği tıkadı