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    Sürücüsüz otonom taksiler otobanda trafiği tıkadı

    Sürücüsüz taksilerin testleri devam ediyor. Bunlardan biri olan Kaliforniya merkezli otonom sürüş teknolojisi şirketi Waymo’ya ait olan robotaksiler ise San Francisco bir otobanda trafiği tıkadı.
    Sürücüsüz otonom taksiler otobanda trafiği tıkadı Tam Boyutta Gör
    Daha önce Google Self-Driving Car Project olarak bilinen Kaliforniya Kaliforniya merkezli otonom sürüş teknolojisi şirketi Waymo, sürüsüz otonom taksilerinin testleri sürdürüyor. ABD’nin bazı eyalet ve şehirlerinde bazı sınırlamalarla test edilen Waymo’nun robotaksileri görünüşe göre kısa bir süre önce San Francisco’da otobana çıkan bir yolu trafiğe tıkadı.

    Waymo robotaksiler trafiği tıkadı

    Waymo’nun sürücüsüz araçları günün her saati çalışmıyor ve belirli saatlerde şirketin şehir merkezinde bulunan istasyonuna geri dönüyor. Tam da bu sırada 7 adet Waymo aracı geri dönüşe başlamışken önde ilerleyen robotaksi, trafik konileriyle kapatılmış bir yolla karşılaştı. Waymo sözcüsüne göre açık olan tek yol otobana çıkıyordu ancak Waymo, robotaksilerinin otobana çıkmasına izin vermiyor. Bu nedenden dolayı yedi araç arka arkaya sıralanarak trafiğin tıkanmasına sebep oldu, zira trafik konilerini de aşamıyorlar.

    Arka tarafta sıkışıp kalan insan sürücüler ise araçlarından inerek konileri fiziksel olarak yoldan çektikleri ve böylece yolu açtıkları belirtiliyor. Waymo ise yaptığı açıklamada araçları manuel olarak kurtarmak için yol yardım ekiplerinin gönderildiği ve tüm sürecin 30 dakikadan fazla sürmediği aktarıldı.

    Esasında Kaliforniyalı düzenleyici kurumlar kısa bir süre önce Waymo’nun otonom robotaksi hizmetinin San Francisco otoyollarında insan sürücü olmadan çalışabilmelerine izin vermişti. Ancak şirket halen otoyollarda sadece insan sürücülerin araçta bulunması şartıyla testlere devam ediyor, insan olmadan araçlarının otobanlara girmesini şimdilik istemiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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